La oleada de cancelaciones y retrasos en algunos servicios del hospital de Jarrio, cabecera del Noroccidente, no cesa y la prueba es el caso de una vecina de Tapia a la que le anularon una cita con el oculista que tenía programada para el 2023. Lo llamativo del caso es que se la han reprogramado para enero de 2025, más de un año después. "Están esperando a que me muera antes", lamenta esta vecina que el próximo marzo cumplirá 93 años.

Es su hija la que cuenta su historia, indignada con la situación. "Lo que más rabia me da es que una persona de esta edad piense eso de que se la atrasan tanto para ver si se muere antes. Es muy triste que piense que no la atienden por eso. Lo que está pasando me parece una tomadura de pelo", expone. Según los profesionales que llevan el caso de su madre, la mujer tiene un problema macular que debe vigilarse una vez al año como mínimo. La última revisión fue en noviembre de 2022, así que pasarán más de dos años hasta que la vuelva a ver un profesional de la sanidad pública.

El caso es que cuando su hija recibió el aviso de que se anulaba la cita, acudió a Atención al paciente para preguntar si tardarían mucho en darle una nueva revisión. A los pocos días llegó a casa una carta con fecha de enero "y di por hecho que se trataba de enero de este año, así que concerté un taxista para acudir y avisé en el trabajo de que ese día tenía que salir antes". Como le extrañó no recibir el mensaje de texto que confirma la cita unos días antes, fue a revisar la carta y ahí descubrió que en realidad estaba fechada en enero, pero del año 2025.

La plataforma "Jarrio. Salvemos nuestro hospital", colectivo impulsado por el PP, lleva meses denunciando los sucesivos retrasos que están sufriendo los pacientes de Jarrio por la falta de profesionales en algunas áreas. Los problemas más graves de retrasos se concentran en los servicios de Dermatología y Rehabilitación, pero hay otras áreas como Oftalmología o Urología que también están registrando retrasos.