El Carnaval del Occidente empieza a tomar forma y los Ayuntamientos comienzan a desvelar la programación que preparan para estos días. La primera gran cita será en Vegadeo el 9 de febrero, a partir de las nueve de la noche, con el multitudinario desfile por las calles de la capital del concejo. Será el primero de los grandes recorridos de esta cita festiva que cada año va a más y crece en grupos participantes y en la calidad de las propuestas.

En Vegadeo la cita, organizada por la Comisión de Fiestas, repartirá unos 3.000 euros en premios, con la incorporación especial de un premio local para incentivar la participación de los vecinos. Después del desfile habrá una churrascada en el recinto ferial y una fiesta con el grupo Origen. Cerrará la noche el DJ Alejandro Martínez.

La segunda parada está en Luarca (Valdés), donde el gran desfile se está organizando para el sábado 10 de febrero. Partirá a las siete de la tarde del paseo del muelle y se repartirán algo más de 7.000 euros en premios. La Charanga El Compango y la banda de gaitas La Reina del Truebano pondrán música a este vistoso desfile que concluirá en la Plaza Alfonso X El Sabio. La entrega de premios será a las once y media de la noche en la carpa de La Llera y habrá música del Dj Alejandro Martínez y del Grupo Aroma. El Carnaval valdesano ya empezará el viernes con el desfile infantil que protagonizarán los colegios de la villa luarquesa. El desfile partirá a las once y media de la plaza de la Feria y concluirá en la plaza del Ayuntamiento. Por la tarde habrá talleres infantiles y, por la noche, fiesta nocturna en la carpa de La Llera. Actuará el grupo Akin & The Afrobeat Brothers seguido de Tequila. La despedida oficial del Carnaval valdesano será el miércoles 14 con el entierro de la sardina. Saldrá a las siete de la tarde de la calle La Fuente.

En El Franco apuestan por un Carnaval infantil solidario, que tendrá lugar el sábado 10 en La Caridad. La salida será a las cuatro y media de la tarde de la plaza del Ayuntamiento. A las cinco será la llegada al hotel Casa Xusto, donde tendrá lugar la merienda y la fiesta infantil. La recaudación será a beneficio de la asociación Duchenne Parent Project.

El siguiente desfile de relevancia será el de Tapia de Casariego, que tendrá lugar el domingo 11 de febrero a partir de las cinco de la tarde. El Ayuntamiento de Tapia ya tiene abierta la inscripción para las diferentes categorías y repartirá 3.000 euros en premios. Además, la charanga A Marea de Tapia está organizando diferentes actividades para el fin de semana. El sábado a las seis de la tarde abrirán su stand en la carpa que se instalará en la plaza de Campogrande y servirán (a partir de las ocho y media) hamburguesas y bocatas. A continuación, a partir de las diez de la noche, organizan una fiesta de carnaval amenizada por DJ Tralla que tendrá premio para los mejores disfraces. El domingo comenzarán a la una con una sesión vermú en la que se calentará motores para el desfile de la tarde. Ofrecerán hamburguesas y bocatas hasta las once de la noche.

En Cudillero están preparando una gran fiesta de disfraces para el sábado 17 de febrero. Tendrá lugar en una carpa que se instalará en el Puerto Nuevo y se repartirán alrededor de 1.000 euros en premios.

Castropol ya tiene fechado su desfile para el domingo 18 de febrero. Comenzará a las cinco de la tarde en el aparcamiento del Peñamar y concluirá en el muelle de la villa, donde se entregarán los premios. Se han dispuesto 3.000 euros en premios.

El desfile de Navia, organizado por Destino Navia, será el sábado 23 de febrero a partir de las ocho y media de la tarde. Se pondrán casi 4.000 euros en juego y las inscripciones ya están abiertas hasta el 20 de febrero. El desfile comenzará en El Ribazo y recorrerá la Avenida de los Emigrantes, la Calle Regueral, los Jardinillos, la calle Doctor Calzada, la Avenida Carlos Peláez, la calle Doctores Jesús y Ramón Martínez y la Avenida de la Dársena