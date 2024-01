La piscina climatizada de Cangas del Narcea abrió el lunes 20 de enero sus puertas después de tener que estar cerrada durante un mes y medio para someterse a obras de mantenimiento que suponen la mejora de la eficiencia de la instalación. Fue una reapertura muy esperada por los usuarios habituales del equipamiento que defienden la utilidad y necesidad de contar con el servicio.

“Estoy muy contenta de poder volver al cursillo, estoy muy a gusto viniendo a la piscina y solo pido que no nos la quiten, además viene gente mayor y para muchos en la única posibilidad de poder hacer ejercicio”, apuntaba la vecina María del Carmen Martínez a la salida de la instalación, después de asistir a su primer día de curso.

Un cierre que desde el Ayuntamiento defienden que era necesario para poder llevar a cabo los trabajos programados. Entre ellos, se cambiaron las bombas de cloro y las del agua caliente sanitario. “La inversión en las bombas de cloro es de lo más importante que se hizo, era muy necesario para mantener el buen funcionamiento de la piscina”, explica Óscar Rodríguez, el responsable de la piscina y auxiliar de deportes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

En los próximos días también se cambiarán dos ventiladores deshumectadores, cuya instalación no interrumpirá el funcionamiento de la piscina. Además, se repusieron zonas de azulejos de la zona de playa de las piscinas y de los vestuarios y se invirtió en material deportivo. Todo ello supuso una inversión municipal de casi 20.000 euros, que también incluyó la revisión de toda la instalación y abordar reparaciones menores.

“Con esta inversión se mejora la eficiencia para calentar el agua y también para la climatización de la instalación”, apunta Rodríguez, que aclara que este cierre no evitará que en verano se tenga que proceder al cierre habitual de la piscina. “Normalmente en verano se aprovecha el parón para realizar el mantenimiento, aunque ahora ya se ha hecho, seguramente tendremos que cerrar igualmente porque nos obligan a renovar una vez al año el agua de los vasos”.

El concejal de deportes, Marcial Fernández, destaca que con los trabajos realizados “se optimizan los recursos y el servicio, además supondrá un ahorro importante en el consumo”. Una obra que el edil defiende como necesaria “porque en cualquier momento podría dañarse alguna de las bombas y entonces el arreglo podría retrasarse y a mí me gusta ser previsor y no esperar a que llegue la avería”. Además, el edil señala que la fecha elegida para el cierre de la piscina no fue aleatoria, se hizo coincidir con las fiestas navideñas, que es el momento en el que finaliza el primer turno de los cursos de natación y tamibén disminuye la afluencia de ususarios por las fiestas.

En esta intervención estaba previsto mejorar la accesibilidad a los vasos de la piscina con la adquisición de una grúa para personas con problemas de movilidad, no obstante, esta inversión se retrasará todavía un tiempo.