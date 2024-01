No hay territorio tan pequeño donde no quepa el talento. Así lo demuestra "Ánima Voices", el coro infantil nacido el año pasado en Navia y que ayer participó, en Londres, en el evento internacional ‘Young Voices’. Un certamen que promueve el coro infantil más grande del mundo, al que sumaron sus voces los menores asturianos y que se desarrolló en el estadio "O2 Arena".

“Los niños están muy emocionados, no solo por la experiencia que supone participar en algo tan grande como es Young Voices, sino también por el viaje a otro país, y las experiencias que hemos organizado aparte del propio concierto. La propia directora de International School of Musicians, Dr. June Fileti, natural de Londres, nos acompañó en todo momento como guía y apoyo. Lo más emocionante es que sabemos que los propios niños aún no son conscientes de la magnitud del evento al que asisten”, destaca Álvaro González Cortés, director musical de "Ánima Voices".

Una formación “que representa la diversidad cultural y el espíritu vibrante de Asturias”, capitaneada por Gónzalez, vecino de Valdés, y Chema García, productor y músico también asturiano, encargado de la dirección artística del proyecto. “Durante mi etapa como director de música en un centro de Inglaterra conocí la existencia de ‘Young Voices’ y vi la experiencia tan positiva que es para los niños. Chema y yo pensamos que era una oportunidad única e inigualable para los componentes de Ánima Voices, y decidimos luchar por organizarlo desde Asturias. La posibilidad de participar surgió gracias al apoyo que tenemos de Escuela Internacional de Músicos, con sede en Londres. A través de ellos conseguimos dar los pasos necesarios para formar parte del coro de niños más grande del mundo en uno de los escenarios más icónicos de Gran Bretaña, siendo Ánima Voices uno de los primeros coros del mundo de fuera de Reino Unido en poder participar”, explica González sobre la aventura inglesa. De hecho, de los 9.872 niños que actuaron ayer en Londres, los asturianos son los únicos que proceden de fuera del Reino Unido.

De Puerto de Vega a Oviedo, pasando por Luarca, el coro asturiano reúne voces blancas de toda la región, en un proyecto musical que ya agota localidades antes de cumplir su primer año. “La trayectoria del coro, desde los castings realizados el pasado abril, está siendo impecable. Los niños nos asombran cada día con sus ganas, ilusión, talento y el esfuerzo que ponen en asistir a los ensayos y actuaciones”, asegura González. El pasado noviembre, "Ánima Voices" debutó en directo en el Teatro Fantasio de Navia, compartiendo escenario con Juan Coloma y Hot Club de Asturias en una cita a favor de ELA Principado organizada por Amigos del Concierto. Hace un mes repitió éxito y escenario, en un concierto propio a favor de la ONG Anidan. Las entradas se agotaron dos semanas antes del concierto.

El apoyo y compromiso de los familiares de los integrantes es vital para el desarrollo del proyecto. Algunos acompañaron en Londres a los cantantes, sumándose a una experiencia única y consolidando Ánima Voices como una gran familia. “Sentir y transmitir la emoción de la música y la diversión compartida, asumiendo como valores esenciales la generosidad, empatía, compromiso y solidaridad” son los principales objetivos del coro. Una agrupación que ya ha filmado varios videoclips profesionales.

“Tras este concierto de Londres nos enfocaremos en la preparación del proyecto ‘Canto de Libertad’ que consistirá en una serie de conciertos, grabaciones y colaboraciones con artistas de distintos géneros. Un evento multidisciplinar que combinará el canto, la danza, la poesía y la interpretación para crear un espectáculo muy especial que esperamos verá la luz en 2024”, avanza González.