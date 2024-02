El director valdesano JK Álvarez presentó este jueves en Luarca el nuevo vídeo promocional de Valdés, que cuenta con música de la cantante Rozalén y la participación de las actrices Lucía Gómez y Guillermina Cerquetti. Los cuatro protagonizaron un ameno coloquio que llenó por completo el auditorio del Conservatorio de Música del Occidente. La cantante dijo que le parece "muy original que hayan dado una segunda vida a una canción mía, "Vivir", que nació para hablar de la lucha contra el cáncer". Además, quedó maravillada de Luarca: "No conocía este lugar, y mira que vengo veces a Asturias".

La cantante, natural de Albacete, explicó que la canción "Vivir" nació para contar una historia de superación contra el cáncer y se hizo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Sin embargo, le ha gustado "esta segunda vuelta" de la canción, sirviendo como hilo conductor de una historia "que muestra un paisaje y un lugar, encima dice que se puede vivir aquí y habla de valorar el aquí y ahora". Rozalén, que terminó el acto cantando en directo la canción "Vivir" seguida de la popular "Te quiero porque te quiero" que popularizó junto a Rodrigo Cuevas, se mostró encantada de visitar de nuevo la región.

"Todas las excusas que me llegan para venir a Asturias las aprovecho. Esta mañana antes de venir una amiga me dijo que había estado en Luarca y que si se muere algún día quiere que la entierren en el cementerio de aquí. Lo he visto al llegar y ahora lo entiendo", señaló la cantante, admirada por la belleza de la capital luarquesa.

Bajo el sugerente título "No te olvides de vivir", el spot no se trata del típico vídeo promocional al uso, sino que más bien es un cortometraje en el que "se cuenta una historia que recrea los agradables recuerdos que la villa de Luarca y el concejo de Valdés graban en la memoria de todo aquel que nos visita". El Ayuntamiento valdesano quiere que el trabajo, presentado con éxito a los vecinos del concejo, sirva de promoción turística, pero también como reclamo para nuevos pobladores. "La idea es que Valdés es un destino para visitar, pero, sobre todo, para conocerlo y vivirlo los 365 días del año", añade el concejal de Turismo, Ismael González, que también participó en el coloquio. En este sentido, el director, natural de Luarca, dejó claro que "yo no sé hacer spot turísticos, yo me dedico a contar historias a través de las imágenes y no concebía hacer algo sin contar una historia". Además, en el coloquio desarrollado tras la proyección, explicó que escuchando la canción "Vivir" le surgió la inspiración y que volcó toda su historia en torno a esta pieza, antes incluso de saber si iba a tener los permisos para usarla. "Al final tuve suerte", admitió.

JK Álvarez confesó la "ilusión" que le hace este estreno en Luarca. "De todos los sitios en los que podría hacer un estreno este es el que más ilusión me hace. Es algo muy bonito y especial", añadió el valdesano, satisfecho con el resultado final del vídeo. "A mí me gusta cómo ha quedado. Espero sobre todo que le gusta a la gente y que sirva para que se sepa que aquí se puede vivir, se puede ser feliz y se puede trabajar, no solo venir de vacaciones o de fin de semana", zanjó el valdesano.

Las dos actrices protagonistas, que encarnan a dos mujeres de la misma familia en dos momentos diferentes de su vida en Valdés, también se mostraron encantadas con la belleza del concejo. Además, Guillermina Cerquetti destacó lo que la conmovió la historia propuesta por JK Álvarez. "Me atravesó la historia y me gustó mucho ser parte", apuntó en el coloquio moderado por la también actriz Paula Méndez.

Desde una hora antes del inicio del acto se formaron largas colas junto a la puerta del Conservatorio de Música, que se llenó por completo. Abrió el acto una breve actuación de los músicos del Conservatorio valdesano y, acto seguido, tomó la palabra el Alcalde de Valdés, Óscar Pérez. El regidor agradeció el trabajo desarrollado por el concejal de Turismo, porque "está consiguiendo dar un impulso importante a la proyección de este concejo y de la villa de Luarca".

El Alcalde se mostró convencido de que este trabajo "que no deja indiferente a nadie, va a ayudar a dar un paso más en el posicionamiento turístico del municipio dentro del panorama nacional". Además, el valdesano dejó claro que su gobierno no trabaja para que los turistas estén cómodos, sino para que lo estén los vecinos: "Si ellos lo están, la gente que venga a acompañarnos también lo estará. La sorpresa de este spot, al que me atrevo a llamar cortometraje, es que no solo destaca nuestros recursos, sino que dice que somos un lugar con unas cotas de bienestar especialmente destacables".