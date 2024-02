La capilla de Nuestra Señora de los Ángeles y San Martín, en la pequeña localidad naviega de Cabanella, estrenará en cuestión de días una bella vidriera circular. Lo particular de la historia es que ha sido diseñada y elaborada por dos vecinas aficionadas a las manualidades. Calculan haber invertido unas trescientas horas de trabajo altruista en la confección de esta joya artesana con la que quieren ensalzar este templo al que el vecindario guarda un gran cariño. La vidriera, de 1,20 centímetros de diámetro, se instalará el próximo 14 de febrero y las protagonistas de esta aventura aguardan el momento con una mezcla de ilusión y nervios.

Todo empezó el pasado verano en una limpieza rutinaria de la capilla, con motivo de la celebración de la fiesta grande del pueblo. Lidia Gancedo reparó entonces en una ventana circular ubicada en la fachada principal de este pequeño templo. "Observamos que no era cristal como pensábamos, sino que estaba rota y que había un trozo de plástico a modo de remiendo. Por fuera no se nota tanto, pero si te fijas desde dentro, sí. Con la afición que Pilar y yo tenemos a hacer vitrales con plomo se me ocurrió plantear la posibilidad de hacer una vidriera porque nos sentíamos capacitadas para hacerlo", relata Gancedo. Aquí entra en juego una tercera vecina, Loli Fernández, encargada de contactar con el párroco, lograr los permisos pertinentes para poner en marcha la operación y también la financiación necesaria.

Dicho y hecho. Poco antes de Navidades comenzó el operativo. El párroco de Cabanella, Pedro Fernández, se involucró en esta singular rehabilitación y aportó 700 euros de la capilla para la compra del cristal. También fue el encargado de decidir el diseño final de todas las propuestas planteadas por las vecinas. Finalmente se decantaron por una imagen dedicada a los siete dones del espíritu santo. Por su parte, Lidia Gancedo y Pilar Méndez aportaron, no solo su mano de obra, sino el dinero para comprar los materiales necesarios. En total gastaron 400 euros. Sin embargo, explican que están recibiendo numerosos donativos vecinales que ayudarán a cubrir ese desembolso en pinturas y plomo.

Con los 700 euros de la capilla se compró un cristal de 1,20 de diámetro y ocho milímetros de grosor que adquirieron a la empresa 4D, de Navia. Es la misma que se ocupará en unos días de alzar el cristal y colocarlo en su nuevo emplazamiento. Restaurando esta ventana y colocando la primera vidriera de la capilla se cerrará un capítulo de la historia del templo acontecido hace más de cuarenta años, cuando un vecino, durante el lanzamiento de un cohete con motivo de las fiestas locales, provocó la rotura del citado cristal.

Volviendo a la elaboración de la vidriera, cuentan Lidia y Pilar que echaron mano de paciencia e ingenio para resolver los problemas que iban surgiendo. "Usamos la técnica que se conoce como falso vitral, ya que no rompemos el cristal para hacer la vidriera. Hicimos un gráfico inicial que colocamos bajo el cristal y empezamos a colocar el plomo", relatan. Lo que más les costó es dar forma curva al plomo y lograr combatir la humedad del local de trabajo que hacía que este material se despegara constantemente. La aplicación de la pintura tampoco estuvo exenta de dificultad y echaron mano de jeringuillas para que quedara bien aplicada. Además, hicieron mezclas de colores básicos hasta que dieron con los tonos que más les convencían. "Seguro que inventamos alguna cosa", bromean estas amigas, orgullosas del trabajo realizado.

Sobre la motivación que llevó a cada a una a enrolarse en esta aventura, Lidia expone el respeto que siente hacia los vecinos que levantaron la capilla en 1941 gracias a una importante donación. "Es un símbolo de Cabanella", apunta. Por su parte, Pilar Méndez se refiere al cariño que siente por este templo en el que hizo la comunión, se casó y bautizó a sus hijos. "Es un legado que nos dejaron y debemos mantenerlo", cuentan las vecinas, que también exponen otras mejoras realizadas en los últimos años en el templo como la restauración del retablo del altar menor y de varias tallas. Ahora en Cabanella cuentan los días para ver colocada esta vidriera hecha con tanto mimo y cariño.