Los vecinos de Belén, en Valdés, y los pueblos en entorno lamentan la ausencia de atención médica en su centro periférico. La médica que se desplaza a la consulta dos días a la semana por espacio de dos horas no tiene sustituto durante sus vacaciones, como ocurre estos días. También el servicio de enfermería se ve interrumpido, según los afectados, quienes critican la situación de decadencia del consultorio desde 2019, cuando se jubiló el profesional que atendía el consultorio de lunes a viernes de 12.30 a 15.00 horas. "Entonces pasamos a tener tres días de consulta a la semana y desde hace dos años, solos dos días de 12:30 a 15.00 horas", detalla una vecina que prefiere guardar el anonimato.

A la ausencia de la médica que se cree titular y también hace jornada en el centro de salud de Villar se suman los tiempos de espera si los usuarios quieren ser atendidos por otro profesional. Se da el caso de una vecina que llamó ayer, jueves, para pedir cita y solo pudieron ofrecerle una hora para el próximo jueves, "como pronto". La presidenta de la asociación de vecinos, Johana Santiago, lamenta la situación sobre todo si se tiene en cuenta a la población afectada, envejecida y muchas veces con problemas para desplazarse. También la portavoz del PP en Valdés, María Bueno, critica la situación y culpabiliza al Principado: "Hoy por hoy, los habitantes de la parroquia se tienen que desplazar al centro de Villar de Luarca y este es solo el ejemplo de lo que va a ocurrir con el nuevo mapa sanitario", expone. "No entendemos cómo siendo tan bueno no se plasmó en el programa electoral; no les interesa conocer lo que los habitantes de Valdés necesitan", apunta Bueno quien también lamenta la complicidad del PSOE de Valdés.