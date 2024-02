La feria ganadera de San Blas, en Tuña (Tineo), lució este sábado con todo su esplendor: congregó a numeroso público y pudo verse «ganado de calidad». El día soleado y las ganas de estudiar los precios y las ventas a principios de año actuaron de atractivo para los centenares de personas que acudieron a este certamen tradicional tinetense.

Primitivo García es un ganadero fiel al encuentro de Tuña. Reside en Belmonte y asegura que esta cita ganadera «es diferente porque es histórica». Ayer, se mostró contento con la alta asistencia –«nunca vi la feria igual», apreció– y con las ventas y los precios. Las vacas de la raza asturiana de los Valles para cría se vendieron por entre 2.000 y 3.000 euros. «Un buen precio si se tiene en cuenta cómo está el sector», opinó el ganadero.

En esta feria tinetense de gran tradición para los ganaderos de la zona se busca no tanto calidad como cantidad, tal y como apuntaron algunos de los asistentes con animales. En total, se concentraron 60 vacas, 17 caballos y 16 cerdos.

Pese a las buenas sensaciones «por la cantidad de gente» y el interés que mostraban por los animales, no todos los ganaderos expresaron su ánimo. Francisco García, que logró vender una vaca y un toro, echó de menos más ambiente e interés. «Es una lástima que no podamos competir con otras ferias, como, por ejemplo, la de Proaza», opinó. Si bien en su caso pudo materializar ventas, no dejó de quejarse por la mala situación que atraviesa el sector ganadero y por la falta de atención que tiene. «Tineo es un concejo con mucha tradición ganadera y por eso es una pena que no se venda más», indicó.

A la feria no dejaron de acudir políticos. El Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, fue uno de ellos. Aseguró que se trata de una tradición «que se mantiene y se respeta con independencia del día de la semana que se celebre». Ayer, la festividad de San Blas coincidió de sábado, lo que generó más expectativas entre los vendedores. Líndez destacó el papel de los ayuntamientos, «que deben preservar este tipo de iniciativas». «Es un punto de encuentro, donde se hacen negocios y donde se muestran productos de la tierra; al final, muestra la identidad de Asturias y pone de manifestó la buena salud de nuestro medio rural».

La Alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, apuntó, por su parte, que la feria «además de ser la famosa por ser la feria de las naranjas del Suroccidente, es la primera ganadera del año y siempre tiene mucho éxito». Fernández calificó la jornada de «exitazo» a juzgar por la asistencia. «Hacemos una valoración estupenda; es una feria que hay que cuidar», señaló.

Las ventas de naranjas, uno de los puestos más buscados, superaron todas las previsiones. Los comerciantes vendieron todo el material que viajó hasta Tuña: 5.000 kilos. A todo ello, se sumaron los puestos de venta de productos agroalimentarios, que dieron a conocer los alimentos que se producen y se transforman en zonas cercanas a la feria. También acudieron a la cita comerciantes de textil, entre otros y se celebraron carreras de cinta a caballo.