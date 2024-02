«Por San Blas, todo». Lo dijo Luis García Alonso, «Luis del Mourín», el pregonero de las fiestas de San Blas de Tapia de Casariego poco antes de dar la bienvenida a los festejos. Fue la comisión de fiestas la que pensó en este «genio y figura», como dicen, para dar el esperado pregón. Es un vecino del barrio que conoce como pocos su devenir, evolución y gentes.

Y no defraudó Luis García porque contó todo lo que buscó y sabe del barrio. Es decir, qué pasó desde que apenas se veían fincas y alguna casa hasta que se construyeron las viviendas de pescadores o As Casúas y empezaron a proliferar los pisos de segunda residencia. Contó con gracia «Luis del Morín» la historia de algunos comercios especiales y muy variados de San Blas apoyado siempre en un video en el que se mostraron todo tipo de fotografías del barrio y sus habitantes pasados. «Todos los comercios han sido especiales, pero tengo que detenerme en algunos», apuntó. Destacó la tienda de ultramarinos Casa Mariano, fundada en 1922 y cerrada en 1985. «Cuántas xuntanzas», dijo. Casa Mariano era centro social en los tiempos en los que no había televisión en casa. Pero también se detuvo, como ejemplo, en la panadería de la Pepita, que cesó su actividad en 1993.

El pregonero citó varios negocios de los últimos 125 años y ofreció una breve reseña de todos ellos. También recordó anécdotas, como cuando en 1974 se pudo ver el mundial de fútbol, celebrado en Alemania, en color gracias a la primera televisión en color del barrio. A raíz de todo ello, no dudó en hacer una petición: mejor comprar en el comercio local que en internet.

Pero no solo se fijó el pregonero en el comercio que dio vida a las calles. También se detuvo en las personas que poblaron este barrio y que han fallecido y dejaron una huella en el lugar y en los recuerdos de los actuales vecinos. «Hay que recordar a la gente», apuntó para contar los límites físicos y las reseñas más topográficas, con mapa incluido, del barrio.

Las fiestas, durante el día de ayer, sábado, se celebraron como es habitual, con misa, música de gaitas, actividades para niños y verbena: «San Blas está más vivo que nunca»