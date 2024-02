"Esto se verá en New York, pero ser es de aquí", dice el eslogan ideado por los responsables de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba de Asturias para acompañar a su ya popular foto de las curtidas manos que muestran un puñado de fabas. La imagen se popularizó a principios de año por su proyección durante tres días en los famosos letreros luminosos de Times Square, pero ahora se podrá ver en Asturias, concretamente en la casa de la dueña de las ya famosas manos. Margarita Cano, agricultora natural de Tablizo (Valdés), no ocultaba ayer su alegría por ver la fotografía, obra de Juan Mier, en la plaza del Ayuntamiento valdesano: "Esto ye lo más grande".

A las doce en punto del mediodía tuvo lugar el particular estreno del anuncio, que se proyectará en el soporte publicitario electrónico (mupi) de la plaza Alfonso X El Sabio, en pleno corazón de Luarca. Cano estuvo acompañada por un grupo de amigos, representantes de la IGP y miembros del gobierno valdesano con el Alcalde, Óscar Pérez, a la cabeza. "Me parece estupendo, es una grandeza poder presumir de pueblo y de concejo. Es un detalle", señaló Cano, que no para de recibir felicitaciones por el éxito de la imagen de sus manos.

La idea de que el anuncio se pudiera lucir en Valdés partió del regidor valdesano. "Debemos presumir de los vecinos que tenemos y agradecer el trabajo de la IGP por sacar adelante este sector con un arraigo importante en el concejo", señaló Pérez. No en vano, Valdés no solo lidera la superficie cultivada sino también la producción de Faba Asturiana.

El regidor propuso traer el anuncio a Luarca y en la IGP Faba Asturiano llevaron a la práctica la idea, sorprendidos por la enorme repercusión que esta iniciativa publicitaria está teniendo. La gerente de la IGP, Paula Álvarez, explica que no fue algo premeditado. A Margarita Cano se le hizo un homenaje a finales del año pasado y, en ese contexto, el responsable de comunicación de la IGP, Juan Mier, le tomó unas imágenes. "Nos dimos cuenta de que teníamos una imagen muy potente que habla por sí sola, Juan vio la oportunidad de proyectarla en Nueva York y nunca pensamos que llegaría a tanto. Es la imagen de esta campaña de fabas", relata Álvarez.

"Se nos fue de las manos, nunca mejor dicho", bromea el presidente del consejo regulador, Sergio Suárez, sobre el éxito de esta iniciativa "que nació para homenajear a los mayores, que "son nuestro ejemplo a seguir y de los que todos los días aprendemos". A sus 79 años, Cano lleva "por lo menos veinte años" dedicada al cultivo de fabas, un producto que le encanta y le "sirve de distracción". Por eso está encantada de poder contribuir a su promoción y difusión. "Mientras el cuerpo aguante seguiré cultivando", señaló esta mujer que recoge al año entre 700 y 800 kilos de faba. Además, anima a los jóvenes a "tirar por la faba auténtica porque es un producto que gusta a todo el mundo".

Precisamente por los jóvenes está preocupado Sergio Suárez y les manda un mensaje de ánimo para seguir adelante pese a la cosecha que ahora llega a su fin. "Probablemente sea la peor de nuestra historia y me preocupa mucho el desánimo de la gente, que dejen de trabajar al no sacar rentabilidad", dice, al tiempo que expresa el voz alta el deseo de que, en este 2024, acompañe el tiempo y pueda haber una buena cosecha.