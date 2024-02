La capital valdesana estrenará este verano un nuevo evento cultural: el "Luarca Metal Days", un festival de música metal que contará con quince bandas participantes. La cita se presentó ayer en el salón de plenos y se celebrará entre el 12 y el 13 de julio.

Participarán dos bandas locales "Aneuma" y "Where The Waves Are Born", junto a otras del resto de la región como "Sküld", "Avalanch", "Delalma", "Argion" y "Sound of Silence". A nivel nacional se desplazarán a Valdés "Hamlet", "Lujuria", "Vita Imana", "Blaze Out", "Death and Legacy" y "Valkyria". Completarán el cartel dos bandas más elegidas en un concurso en Oviedo. La organización, que ya ha puesto las entradas a la venta en la web del evento, contará con zona de acampada, además de puestos de venta de merchandaising y restauración.

“Desde el Ayuntamiento de Valdés seguimos impulsando todo tipo de actividades culturales en nuestro concejo, ya que aportan riqueza y diversidad a lo que se organiza desde el propio consistorio. Esperamos que este festival se mantenga e incluso crezca con el paso del tiempo y se consolide como una de las fechas importantes dentro de la agenda del metal en España", señala la concejala de Cultura, Clara García.