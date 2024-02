El mal tiempo obligó a Vegadeo a activar el "Plan B" de su Carnaval, el más madrugador del Occidente. En lugar de un vistoso desfile por las calles, se organizó un multitudinario espectáculo en el recinto ferial de la capital del concejo. El equipamiento, con un aforo de más de 2.000 personas, se llenó por completo. "No se había vivido un evento como el de este viernes en el pabellón ferial. Si llega a haber buena noche se cae Vegadeo", bromeó el regidor veigueño, César Álvarez, muy satisfecho con la buena respuesta del público a esta cita que cada año va en aumento.

"A pesar del mal tiempo, disponemos de un equipamiento como el recinto ferial que nos permite llevar a cabo un evento como el de este viernes en el que se pasó de las 3.000 personas, entre público y participantes. Se cumplieron todas las expectativas. Solo queda seguir apoyando la organización de eventos de este calibre, porque no solo es bueno para Vegadeo sino para todo el territorio", añade el regidor.

La Comisión de Fiestas de Vegadeo se encarga de organizar el desfile de Carnaval, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación de Comerciantes (Ascove). En esta edición, se pusieron en juego más de 3.000 euros en premios.

En la categoría de charangas, la más disputada por existir un buen número de formaciones en la comarca asturgalaica, el primer premio fue para "A Choca", de Ribadeo (Lugo). Cabe recordar que "A Folixa", la popular formación veigueña, no compite en este desfile. En segunda posición quedaron "Os Macanudos", de Barreiros (Lugo) y en tercera, "Os Fangangueiros", de Alfoz (Lugo). La cuarta posición fue para "A Brincadeira", de Castropol.

En parejas ganó la veigueña "Locos por la música" y en segunda posición quedó "Eurovisión 2024: Zorra". Entre los grupos se impuso "El reino de la amanita", seguido de "Os Minios do Norte" y, en tercera posición, quedó "Txupigally", de Luarca. El mejor disfraz individual fue para "Si no las quieres, las dejas" y, en la categoría de mejor disfraz local ganó "No me pises lo fregao".