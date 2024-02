Vegadeo volvió a ver como sus calles se anegaban por la fuerza de la marea en la madrugada del lunes. Bajos comerciales y trasteros inundados, coches con el agua hasta los asientos, fueron algunos de los inconvenientes que se encontraron los veigueños el lunes por la mañana. El agua también causó problemas de tránsito en la principal carretera de la localidad, obligando a desviar a los conductores a vías secundarias.

Los vecinos miran con preocupación esta situación que se está repitiendo demasiado a menudo en los últimos tiempos y que cada vez está afectando a más espacios del núcleo urbano. “La situación se está complicando, el nivel del agua está subiendo a lugares a los que no llegaba antes y se repite con más frecuencia”, explica el teniente de alcalde de Vegadeo, Pablo Fernández Abuin. Por ello, recuerda que es urgente que se ejecute el proyecto de defensa de Vegadeo frente a inundaciones que ya está redactado y contempla la elevación y ejecución de nuevos muros en los ríos Suarón y Monjardín o la ampliación del cauce del río Monjardín en su tramo urbano, entre otras actuaciones. “Es un proyecto caro, pero hace falta que se ejecute cuanto antes porque no podemos estar así día tras día”, añade.

Navia fue otro de los puntos donde las mareas vivas causaron daños en diferentes lugares como el paseo marítimo, en la pasarela, en el espigón de la ría de Navia y llegó a inundar la zona de bares de la playa e incluso a tirar árboles en esa misma zona. “En el muro del espigón causó un importante agujero y nos tememos lo peor porque todavía se prevén mareas importantes esta semana”, apunta la alcaldesa, Ana Isabel Fernández.

Recuerda que la obra para mejorar el espigón, que protege a la playa y a La Poza de las grandes marejadas, se espera desde hace años y, sin embargo, no se incluyó una partida en los presupuestos regionales. En el momento en el que se conocieron las cuentas solicitó una reunión urgente con el consejero de Fomento, Cooperación Local y Protección de Incendios, Alejandro Calvo, que no obtuvo respuesta y el lunes mismo volvió a reiterar la solicitud para trasladar el empeoramiento sufrido por la infraestructura. “El muro ya está roto y las fuertes embestidas del mar están causando roturas donde no había problemas, es un muro de contención importante y no sé qué pasaría si se rompe del todo”, añade.

Desperfectos importantes también sufrió la pasarela ubicada en el paseo marítimo, recientemente arreglada por Demarcación de Costas. “Se levantaron numerosas piezas de madera de las colocadas en la obra de mejora, así que pediremos responsabilidades a quien ejecutó los trabajos, ya que fue entregada el viernes pasado”, especifica la alcaldesa.

Asimismo, la marea también arrastró el cierre perimetral de la zona de restauración de la duna de la playa de Navia y causó la caída de árboles en la arboleda de la misma playa.