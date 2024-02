Con sensaciones muy diferentes sobre la reordenación del mapa sanitario salieron ayer de la reunión con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, los alcaldes del área sanitaria I, la del Noroccidente. Mientras que los socialistas confían en las mejoras que anuncia la Consejería sobre la fusión de áreas y trasladan tranquilidad a los ciudadanos, las alcaldesas populares no ven ninguna ventaja respecto a lo que existe en la actualidad y se muestran muy escépticas. "Se presenta un mensaje que se repite constantemente, pero que ofrece muchas dudas porque se basa en una serie de hipótesis que son complejas de garantizar", señaló la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández (PP), muy escéptica. Sobre todo, porque apunta a que muchas de las "bondades" que se asocian a la fusión de áreas "ya se están dando en la actualidad". Y puso como ejemplos las compras centralizadas o las consultas en línea entre profesionales médicos de diferentes hospitales. Por su parte, Rosana González (PP), alcaldesa de Coaña, fue tajante al aseverar que "cada vez tengo más claro que la fusión no es la solución, no veo ni una sola ventaja para los pacientes".

Una opinión diferente es la que tiene Cecilia Pérez (PSOE), alcaldesa de El Franco. Confía en que la propuesta "no supondrá perder servicios, sino todo lo contrario". "Se mantendrá e incrementará la cartera de servicios con el apoyo del área central y seguiremos teniendo nuestro hospital, facilitando la atención a los ciudadanos y haciéndola igualitaria, a la vez que se satisfarán las necesidades de los profesionales médicos", dijo. Francisco López (PSOE), alcalde de Santa Eulalia de Oscos, quiso trasladar tranquilidad sobre todo el proceso y cree que "se está usando este tema como arma política". Por su parte, el acalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy (Castropol Avante) hizo una valoración positiva, ya que además de la reunión, los alcaldes pudieron visitar junto a la consejera de Salud las mejoras realizadas en el hospital de Jarrio: las obras en la sala blanca, que mejorarán la prestación farmacéutica en el hospital de Jarrio; la nueva sala del servicio de radiología y las mejoras del laboratorio.