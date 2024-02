La comprometida residencia de mayores de Cangas del Narcea tendrá una nueva ubicación, después de que la consejería de Derechos Sociales tuviera que descartar el solar de La Cortina, cedido en 2019 por el Ayuntamiento cangués para la construcción de esta esperada infraestructura. “Dificultades técnicas que imposibilitan el uso de la parcela para el fin previsto” es el argumento que traslada la consejería para rechazar la propuesta, lo que hace que nuevamente se tenga que iniciar la búsqueda de otra ubicación para el complejo residencial, la que será la tercera, ya que el proyecto se planteó inicialmente hace más de una década para un terreno de El Reguerón, donde incluso se llegó a hacer la excavación, y, posteriormente, La Cortina.

“El anterior equipo de gobierno ya era conocedor de que ahí no se podía hacer la residencia porque es un suelo calificado como inundable y no se pueden hacer edificaciones, pero no hicieron ningún movimiento”, lamenta el actual alcalde José Luis Fontaniella, que asegura que su equipo ya ha trasladado a la consejería una propuesta de nueva localización para el futuro equipamiento y “estamos a la espera de su respuesta, que confío que sean buenas noticias”.

De hecho, Fontaniella explica que contaba con el compromiso de la hasta ahora consejera Melania Álvarez de que en esta legislatura la edificación estaría en construcción. “Parece que existe un compromiso real para hacer la residencia y nosotros les enviamos en tiempo la propuesta de nueva ubicación, aunque en Cangas hay pocos sitios donde se pueda construir, dimos una solución, pero no me corresponde a mí adelantar algo que se está estudiando por parte de la consejería”, argumenta el regidor cangués.

Al mismo tiempo que se conoce este nuevo escollo para el avance del proyecto de residencia del ERA en Cangas del Narcea, se ha anunciado que el Hogar San José, la residencia de mayores del municipio que está bajo la gestión de la orden religiosa las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, cambiará de manos el próximo 1 de marzo. Las religiosas informaron a sus trabajadoras y a los familiares de los residentes que será la empresa Clece la que pase a gestionar el equipamiento debido a “la imposibilidad” de seguir ellas al frente “por falta de vocaciones”. En la actualidad, son tan solo cuatro monjas las que permanecen en la instalación.

Según han informado, el traspaso de la gestión “no supondrá cambios para residentes ni trabajadoras”. Algo sobre lo que el alcalde, José Luis Fontaniella, aseguró que el Ayuntamiento estará “vigilante”: “Es importante que se mantenga la asistencia que presta y que se respeten los puestos de trabajo que genera, unos 40”.

El Hogar San José se inauguró el 16 de agosto de 1880 en el barrio de El Corral. Su fundador fue el filántropo cangués Felix María Villa, que lo construyó con el fin de atender y acoger a las personas pobres y enfermas. Decidió cederlo a la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que se había creado en 1873 y tenía su sede central en el Asilo-Noviciado de Valencia, y que llegaron a cumplir 125 años a cargo del equipamiento cangués.