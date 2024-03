Marcha atrás en la organización de San Timoteo: esta es la nueva propuesta para verbenas y cabezudos

Las verbenas de San Timoteo de Luarca se celebrarán en el mismo lugar de siempre: la céntrica plaza de Alfonso X El Sabio. El gobierno de Valdés y la cofradía timoteína se reunieron ayer, martes, en el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo después de que el Alcalde, Óscar Pérez, advirtiera de la imposibilidad de facilitar la limpieza y la seguridad de todas las verbenas, tal y como las planteaba la promotora de los festejos.

Finalmente, la cofradía da marcha atrás en sus planes y organizará, según el regidor, cuatro verbenas (19, 20, 21 y 22 de agosto) en la céntrica plaza. Adiós, pues, al planteamiento inicial de la directiva de la cofradía que, en la asamblea del pasado 23 de febrero propuso hacer una verbena el día 17 de agosto en el aparcamiento del colegio público de Villar de Luarca, y cambiar a partir de una hora la ubicación de dos verbenas (19 y 20 de agosto) para dirigir la fiesta, a partir de la una de la madrugada, al parque infantil que se encuentra anexo al Polideportivo Pedro Llera Losada. "Estamos muy satisfechos con el tono y la capacidad de diálogo de la cofradía", indicó el regidor.

Pérez explicó que el Ayuntamiento carece de capacidad logística para hacer la limpieza de dos verbenas en un misma día. Igual problema planteaba la seguridad, ya que la policía local tendrá que estar velando la seguridad en el centro de la villa en la semana de máxima afluencia de visitas del verano, y en las cercanías del polideportivo. "Entendemos que este planteamiento es el mejor para todos", señalo al tiempo que confirmó que la verbena del día del cofrade se hará en el campo de San Timoteo, donde se distribuye el bollo, y la verbena de Santa Águeda, con el fin de facilitar el descanso a los vecinos de la plaza del Ayuntamiento, no podrá extenderse más de las 2.30 horas de la madrugada.

Precisamente el cambio de ubicación de las verbenas empezaba a generar polémica. El pasado lunes el Ayuntamiento quejas de varios hostelero de la calle Crucero y plaza de Alfonso X El Sabio.

En la reunión también se abordó el desfile de cabezudos. Finalmente, se mantendrá el itinerario original, algo que a lo que no quería renunciar la cofradía timoteína pese a que el gobierno anunció este año por primera vez en la historia reciente que no concedería el permiso de ocupación en caso de cortes prolongados de tráfico en el tramo de la carretera nacional 643 atraviesa Luarca. Así las cosas, los desfiles se harán este año en sentido inverso. Es decir, partirán de lugar habitual (la conocida como La Farola), para dirigirse a la avenida de Galicia como primera parada y no al paseo del Muelle. "Al final de esta avenida el desfile se reagrupará para después continuar con las calles Nicanor del Campo y García Prieto con destino al puerto", explica el Alcalde. De este modo, "la carretera nacional solo se cortará unos veinte minutos, el tiempo que tarden los cabezudos en llegar al final de la avenida de Galicia", añade. La cofradía, según el regidor, se mantuvo en todo momento dialogante "y gracias a ello pudimos llegar a un punto de encuentro". Este diario intentó, sin éxito, contactar con la presidencia de la cofradía de San Timoteo.