La unidad canina de la Policía Nacional, ensalzada en Tineo: «Son imprescindibles»

“Estábamos siendo un poco ingratos porque en la celebración de nuestro Bicentenario nos faltaba destacar una efeméride muy importante y trascendental, que es la incorporación de los perros a la organización en 1945”, reconocía al jefe superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino Cruz, tras recoger la placa conmemorativa del homenaje tinetense de manos de la alcaldesa, Montse Fernández, a la que se siguió una distinción para los tres perros policías de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional en Asturias que asistieron al acto: los pastores belga Malinois “Gea”, “Bruma” y “Crono”.

El Jefe Superior de Policía de Asturias aprovechó su intervención para ensalzar la importancia de la unidad canina dentro del cuerpo: “Fue muy importante su incorporación, fue un salto de calidad para la policía y son imprescindibles”. En Asturias, hay siete guías caninos y 14 perros y sus principales labores son la detección de explosivos, droga y búsqueda de personas. No obstante, las labores de los perros policía también incluyen ayuda en catástrofes, rescate de personas, localización y recuperación de cadáveres y restos biológicos, localización de personas ocultas, búsqueda de billetes de curso legal o detección de acelerantes del fuego.

Montse Pérez y Luis Carlos Espino Cruz en el momento de entrega de la placa. / D. Álvarez

“Al ver los magníficos resultados que daba tener perros en la policía sus labores se fueron incrementando en función del cambio de la delincuencia y los requerimientos sociales”, apuntó Espino Cruz, que no dudó en recalcar que “se han convertido, por derecho propio, en unos compañeros más, valientes, leales, fieles y empáticos”.

Además, agradeció el reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento tinetense y, sobre todo, que cuenten con la Policía Nacional desde 2011 para formar parte de la Feria del Perro, que se celebra este fin de semana. En este sentido, valoró el trabajo que se realiza desde el certamen “contra el maltrato animal y el abandono de los animales de compañía”.

Previo al acto de reconocimiento a la Policía Nacional tanto por su bicentenario como por su colaboración con la Feria del Perro, el guía canino de la policía David Álvarez impartió una charla en la que habló del trabajo con los perros e hizo hincapié en la necesidad que tiene el animal de disfrutar de un equilibrio emocional. Por ello, él es defensor de que los perros convivan con sus guías, tal y como él práctica desde hace 20 años, cuando fue el primero en llevarse a casa a su perra, la condecorada “Lúa”. “Convivir con su guía hace que se establezca más vínculo, también les da la oportunidad de desconexión y les proporciona estabilidad y equilibrio emocional, que al final beneficia a su operatividad”, reflexionó.

David Álvarez con su perra "Gea" durante la charla, este jueves, en Tineo. / D. Álvarez

También quiso dejar algún consejo para quien quiera cuidar de un can: “Lo mejor es acoger un perro que se adapte a la persona, porque no todos los perros valen para cualquier persona”. Asimismo, lamentó que hoy en día ciertas razas se hayan convertido en un “símbolo de estatus” y que, en muchos casos, los cuidadores no sean conscientes de las necesidades del animal o consecuentes con si le puede dar la vida que requiere haciendo que “aparezcan los problemas de conducta porque el perro tiene un desequilibrio físico y mental”.

El reconocimiento y la charla se enmarcan dentro de las actividades previas vinculadas a la vigesimonovena Feria del Perro que se celebra este fin de semana. El sábado, día 9, se desarrollará el quinto concurso monográfico del mastín español y se estrenará el del sabueso español. El domingo se disputarán los concursos de perros con y sin pedigrí, y, a mediodía se hará la entrega del séptimo premio de la Feria del Perro, que este año reconoce el trabajo del director del centro integrado de formación profesional de Cerdeño, Jorge Saucedo, y tendrá lugar la exhibición del Batallón de Intervención de Emergencias V de la Unidad Militar de Emergencias y de los equipos cinológicos del ejército. Además, durante la jornada, en el monte Armayán se disputará, por primera vez en Tineo, la segunda Copa de Asturias de Mushing.