Pesca reabre el percebe durante veinte días en Valdés, tras el recurso de los profesionales críticos con el cierre de la campaña

Sigue sin haber consenso en la Cofradía de Pescadores de Luarca en torno a la situación del percebe. La decisión de cerrar de manera adelantada la campaña para permitir la recuperación de la especie, no gustó a parte de los profesionales, que remitieron un recurso a la Dirección General de Pesca. El Principado les ha dado la razón y ha decidido reabrir las capturas por un plazo de veinte días: se podrá mariscar diez días este mes y otros diez en abril, aunque solo en dos zonas (en las proximidades de Canedo de Otur y de El Chano de Luarca).

"Impugnamos el recurso de Pesca porque más de la mitad de los profesionales no estamos de acuerdo con el cierre unilateral impuesto a partir de febrero. Colaboramos con los biólogos y les mostramos cómo estaban las piedras en las que queremos trabajar, pero Pesca no hizo caso a su informe favorable y resolvió el cierre. Por eso, impugnamos la resolución y nos dan la razón, aunque la alegría es a medias porque son pocos días", lamenta uno de los profesionales críticos con el cierre.

Su postura contrasta con la de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario. El patrón mayor, Manuel Jesús Iglesias, tiene claro que para que el recurso se recupere no queda más remedio que cerrar. "O paras de extraer o no se va a recuperar. No puede ser que llevemos al exterminio un recurso como el percebe. Los que nos dedicamos a este oficio queremos seguir muchos años y dejar recurso para nuestros hijos. Mucho se habla de relevo, pero habrá que dejarles algo", señala el patrón. Advierte que, de cara a la próxima campaña, habrá que examinar bien la situación y negociar, pero lo previsible es que haya que recortar la explotación.

Por su parte, el sector crítico con el cierre reconoce que hay zonas con escasez de crustáceo, pero consideran que no es el caso de las piedras que normalmente dejan para el final de la campaña y en las que se podrá trabajar estos veinte días autorizados. "En estas piedras la calidad es media-baja, pero hay percebe porque son rocas que estaban sin trabajar y a nosotros esto nos permite sacar el jornal", añade un profesional que prefiere no dar su nombre. Explica que esta campaña se les prometió que podrían trabajar ochenta y cuatro días y al final llevan solamente cuarenta días trabajados.