El mercante varado en el Eo sale a flote, pero vuelve a encallar cerca del puerto: así fue la complicada operación de rescate

La estampa que arroja la ría del Eo es hoy diferente. El mercante «Albiz», cargado con 3.500 toneladas de madera, ya no está varado en mitad la ría del Eo, frente a la costa de Ribadeo y Castropol. Ahora lo está cerca de puerto Mirasol de Ribadeo. Los tres potentes remolcadores que autorizó la Xunta de Galicia hicieron posible lo que un día antes no se pudo: llevar el buque al canal de navegación de acceso. La operación empezó poco antes de la pleamar, prevista a las 20.00 horas. Tras no pocos esfuerzos y una tensa espera, el mercante finalmente fue rescatado, aunque solo en parte. Es decir, se movió y pudo ser remolcado, pero no llegó al destino final. Permanece varado cerca del puerto lucense desde las 21.45 horas de ayer, viernes, ya en el canal de navegación. Se espera que con la pleamar de la mañana pueda moverse para atracar en una zona segura del puerto.

El gobierno gallego indicó que se aprovechó la pleamar para hacer la maniobra de reflotamiento del buque con el auxilio de nuevos remolcadores de mayor potencia que los que participaron el jueves «ante la falta de medios a día de hoy (por el viernes) para rebajar la carga del buque, que le permitiría reducir calado».

Al no fracasar totalmente esta maniobra, según las mismas fuentes, se suspende en principio el plan b, que no era otro que descargar, mañana, domingo, parte del material. Se descargarían 1.000 de las 3.500 toneladas de la madera que traslada. Con esta rebaja «el barco reduciría los centímetros de calado necesarios para desencallar», explicaron desde la Xunta de Galicia.

Pese a la situación de alarma que generó el varamiento del buque, en el puerto se trabajó en todo momento «dentro de la normalidad». La Consellería del Mar informó a este diario que el puerto lucense «manuvo su operatividad en condiciones de normalidad, es decir, con luz diurna y sin viento». De hecho, explicó que ayer por la mañana salieron los dos barcos que se encontraban atracados.

Sobre las causas del accidente, aún pesan las incógnitas. «No se pueden determinar a día de hoy», destacan desde la Xunta, desde donde añaden que la investigación continúa. En todo caso, la subsanación de la situación correspondía desde el primer momento al armador.

La voz de alarma se dio el pasado jueves por la mañana. El buque, procedente de Huelva y con carga para la biofábrica naviega de Ence, varó en la ría del Eo a primera hora de la mañana. Pese a las maniobras, durante la jornada no fue posible mover el barco del lugar donde permanece encallado. Los remolcadores utilizados en un primer momento, primero el remolcador del cercano astillero Gondán y después dos llegado de Lugo, se consideraron de potencia insuficiente para la operación. Estos días se dio la circunstancia de que las mareas subieron y bajaron poco. No se esperan muchos cambios para los próximos días, razón por la que el armador se prestó a descargar parte de la mercancía mañana, domingo.

Por su parte, la biofábrica de Ence, que es la receptora de la mercancía, declaró a esta diario que «la llegada de los barcos a puerto es una maniobra que se realiza por el capitán del barco y el práctico del puerto; no es, por tanto, una operación que corresponda a la compañía».

La situación del barco, que cambió por unos días el paisaje icónico de la ría del Eo contemplada desde sus dos vertientes, esta siendo seguida por muchos vecinos. No es habitual que se produzca una situación desde magnitud teniendo en cuenta el trasiego de barcos con salida y destino en este puerto lucense. Tampoco el barco que encalló, el «Albiz», propiedad de la Naviera Murueta y con fecha de construcción en 2008 en Guernica, es un buque inexperto en estas maniobras y en el traslado de grandes mercancías.

Lo que sí es objeto de polémica es el dragado de la ría del Eo. Para que la navegación sea óptima se requieren de continuos trabajos par a mover la arena. Estas maniobras evitar que los barcos varen en los bancos de arena.