Rebelión pesquera en Asturias contra la éolica marina: "Es sólo un quitate tú para ponerme yo"

"Esto es un quítate tú, que me pongo yo". Con estas palabras explicó el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García, cómo se siente el sector pesquero ante el impacto de los futuros parques eólicos marinos.

Un centenar de profesionales y vecinos de villas marineras se concentró este sábado frente a la lonja de Puerto de Vega para pedir dos cosas: más diálogo al Gobierno central sobre los controvertidos proyectos eólicos y una decidida apuesta por el sector pesquero. Fue la primera protesta de las anunciadas por los pescadores gallegos, canarios, cántabros y asturianos a finales de marzo, cuando se reunieron en la misma villa naviega para crear un frente de resistencia conjunta ante grandes grandes estructuras de energías verdes que ven como "una amenaza" para los caladeros en los que se ganan la vida.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías , Basilio Otero, fue drástico: "Nos estamos jugando la soberanía alimentaria". "No hay ni un sólo informe" que avale estos proyectos, contó. "No sabemos del impacto en la pesca y en nuestra cultura", añadió Otero. A su juicio, las plataformas previstas en Asturias –las directrices nacionales prevén eólicos marinos en tres zonas del litoral: una frente a Gijón y dos en el Occidente– "no tienen nada que ver con las que se desarrollan en países del norte de Europa". "También son diferentes las flotas pesqueras de cada zona", remarcó.

La protesta convocó a diferentes patrones mayores de Asturias. El de Luarca, Manuel Jesús Iglesias, ahondó en el "grave perjuicio" para la pesca: "No estamos en contra de las energías renovables, pero sí del lugar donde quieren implantar los molinos; nos veremos desplazados hacia otros caladeros y no habrá sitio, se sobreexplotarán".

Hubo pocos políticos en la protesta. La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández (PP), portó una de las pancartas. Gonzalo Centeno, diputado regional de Vox, afirmó que la preocupación de los pescadores "está justificada". La protesta se cerró al grito de "Pesca sí, sí sí", y con un manifiesto leído por la armadora de Puerto de Vega Ana Álvarez, que acusó al Gobierno central de plegarse a los interesas de las grandes compañías eléctricas. La próxima concentración, en abril en Burela.