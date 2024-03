Siluvio Albarín blanco 2022, de la bodega Dominio de Ibias, mejor caldo blanco según el público

El mejor vino blanco de la Denominación de Origen Cangas según la cata popular de concurso Atlantic 2024 es el Siluvio Albarín blanco 2022 de la bodega Dominio de Ibias. El viticultor, Lalo Méndez, agradece este galardón del público "que nos empuja para seguir creciendo". "Un premio así te da muchos ánimo", añadió Méndez.

Al año, este viticultor de Cecos produce unas 10.000 botellas del caldo premiado. "No es una tarea fácil que guste porque cada público tiene sus gustos", opinó. El viñedo que trabaja tiene, en sí, doble merito. Por un lado, está asentado en terrenos empinados y difíciles de trabajar, lo que no fue impedimento para llevar a cabo la tarea de producir vino. Por otro, tiene como mérito su particular extensión teniendo en cuenta el terreno complicado donde se asientan las viñas: el proyecto de Lalo Méndez logró tener todo el viñedo en una sola pieza de 7,5 hectáreas.

El concurso organizado por la DOP Cangas incluía por primera vez esta cata ciega de nueve vinos, cinco blancos y cuatro tintos.

El cuanto al mejor tinto de la cata ciega del público, resultó ser 620 verdea tinto 2021. Ambos serán premiados con el galardón Antón Chicote 2024 del concurso.