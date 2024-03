Navia aplaude al doctor Junceda, el vecino preocupado por su tierra

Juan Manuel Junceda Avello (1924-2016) destacó como médico oftalmólogo, pero también como asturiano preocupado y ocupado por su tierra. Por ello, Navia, el concejo de su vida, le rindió ayer un "merecido" homenaje en la víspera del día –hoy, viernes– en el que se cumple un siglo de su nacimiento.

La alcaldesa, Ana Isabel Fernández, moderó una charla en el Casino naviego en la que participaron el arqueólogo Ángel Villa, el exparlamentario Isidro Fernández Rozada, y el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil. El periodista y ex director general de LA NUEVA ESPAÑA José Manuel Vaquero no pudo acudir al encuentro por motivos personales, pero quiso estar presente con un discurso leído por la Alcaldesa en el que desvela rasgos de la personalidad de Junceda Avello. Un doctor que fue "un personaje de profundas inquietudes sociales y culturales que quería compartir con los demás, convencido de que la prensa es un medio de educación del pueblo a través de ‘una predicación moral, en forma amena’, como había reflexionado su admirado Clarín". El mismo que, según Vaquero, firmaba "escritos, claros en su exposición y basados siempre en argumentos bien trabados, que podían ir envueltos en alguna ocasión en cierta vehemencia, motivo por el que no dejaban indiferente a lector alguno". En sus colaboraciones con LA NUEVA ESPAÑA "lo mismo criticaba el abandono del Castro de Mohías, en cuyo descubrimiento había participado activamente, que abordaba el cambio de chaqueta ideológica de Karl Popper, el progresivo ocaso de campo asturiano o el alejamiento de la medicina de su fin de curar la enfermedad para buscar otros propósitos mercantiles", profundizó Vaquero.

A la derecha, Isidro Fernández Rozada, Juan Luis Rodríguez-Vigil, Ana Isabel Fernández y Ángel Villa, durante el acto. / Ana M. Serrano

El resto de las intervenciones también arrojaron luz sobre el talante del homenajeado. El arqueólogo Ángel Villa relató el interés del médico por aplicar un método científico al estudio del patrimonio asturiano. "Se interesó por estudiar cómo vivían aquellos pobladores de Mohías y aplicó métodos rigurosos que no se conocían en Asturias", puntualizó.

De la faceta política del oftalmólogo habló el político Isidro Fernández Rozada. Junceda Avello se presentó a las elecciones de 1977 con Alianza Popular como candidato al Senado por Asturias: "No ganamos nada, pero siempre recordaré su fidelidad a lo que hacía; creo que se perdió un gran político", aseveró Rozada.

El expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil expuso la faceta administrativa de Junceda, "un líder auténtico" para los asuntos médicos, "único", como no ha logrado hasta la fecha Asturias.