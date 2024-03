San Tirso mantiene muy viva la tradición de la rosca de Semana Santa

Más de 800 huevos, 18 kilos de mantequilla, 140 kilos de harina y 35 kilos de azúcar, son las cantidades que amasará estos días María Rodil para hacer las tradicionales roscas de Semana Santa de San Tirso de Abres. Un postre típico de estas fechas, al que hace 25 años, en San Tirso se decidió ensalzar dedicándole una feria que ha logrado mantenerse en el tiempo y que cumple con el objetivo de atraer a visitantes para conocer y adquirir este producto propio del concejo.

Este Jueves y Viernes Santo, de nuevo, se volverá a disfrutar de las roscas de San Tirso en su feria, pero para ello, las elaboradoras, tres mujeres particulares vecinas del pueblo, están durante los días previos metidas en las cocinas sin descanso para sacar adelante una producción de centenares de piezas de este singular pan dulce.

A las seis y media de la mañana suena el despertador de María Rodil estos días. Lo primero que hace es romper los huevos. La masa debe prepararla temprano para que le dé tiempo a subir, porque se trata de un proceso que lleva horas, hasta seis. “Es una masa muy fuerte, contundente y no lleva agua, por eso le cuesta levantar más que a la masa de pan”, explica María Rodil, que a sus 86 años es toda una experta en este dulce que comenzó a cocinar de muy jovencita en casa de sus padres, manteniendo después la tradición en su casa y participando desde la primera edición en la Feria de las Roscas.

Parte de la producción de roscas de María Rodil. / Reproducción de D. Á.

Para conseguir la gran cantidad de roscas que le demanda la feria, así como sus compromisos personales, cuenta con la ayuda de varias vecinas y familiares, que trabajan sin parar durante los tres días previos a la inauguración de la cita gastronómica. “Si no fuera por la gente que me ayuda, yo sola no podría hacerlo, ahora solo dirijo”, confiesa. Además, utiliza las instalaciones de una panadería para poder realizar el amasado y el horneado de una buena cantidad de roscas de forma simultánea.

Ella asegura que lo que le anima a enfrentarse a este “maratón” de elaboración de roscas es colaborar “para mantener la tradición” y disfruta viendo como a su alrededor todo el mundo se vuelca en el proceso y como se recupera ese espíritu de los pueblos de juntarse para ayudarse a sacar adelante un trabajo. También le gusta comprobar que cada año la gente llega a la feria desde más lejos con la intención de llevarse una rosca y asegura que la demanda se va incrementando hasta el punto de que en los últimos años no sobra ni una rosca al cierre del certamen. “Es una feria pequeña, pero la gente viene de lejos a buscar las roscas y de paso gasta en el pueblo, que es algo muy importante para un sitio pequeño como San Tirso”, señala.

La tradición cuenta que las roscas de San Tirso se elaboraban para repartir el día de la boda entre los invitados que acompañaban a los novios, en lo que en la zona se conoce como “El Cantelo”. Una tradición que María Rodil no llegó a vivir, a ella ya le tocó disfrutar de esta receta vinculada a la Semana Santa.

La Feria de las Roscas, que se inaugura el jueves a las 12.00 horas en el polideportivo de la localidad, cuenta con puestos de otros productos agroalimentarios además del famoso dulce y también con stands de artesanía y de turismo activo. Asimismo, habrá demostraciones en vivo de artesanos del hierro y la madera, talleres y juegos para niños. La programación se complementa con actuaciones musicales y pasacalles que se repartirán a lo largo de las dos jornadas dedicadas a la cita, organizada por el Ayuntamiento de San Tirso de Abres.