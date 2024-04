Los asturcones "Trichuru" y "Blima", campeones absolutos en el concurso de Belmonte de Miranda: "Son nobles y guapos", dicen los criadores

Un asturcón de 197 kilos y siete años y un asturcona de tres y 180 kilos de peso han sido los ganadores absolutos del concurso dedicado a esta raza que organizó el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda en la XIX Feria del Caballo que se celebró el fin de semana.

Borja Martínez, de Avilés, es el propietario del macho ganador, "Trichuru". Aprendió a criar caballos y otras razas autóctonas con su abuelo. Recuerda cuando José Manuel Fernández Díaz le llevaba al campo. "Mira ese caballo, mira esa oveja... así me enseñaba mi abuelo", confesó Borja Martínez, muy contento con el reconocimiento que obtuvo "Trichuru", un asturcón que ganó premios en otras ferias como la de San Agustín de Avilés. Este caballo asturiano criado en pastos del valle de Carreño vive en semilibertard y, según su propietario, lo hace "rodeado de mucho cariño". Destaca de él su nobleza. "Se cree que son salvajes, pero con el cariño se hace la nobleza", dice Borja Martínez, quien acude todos los días que puede a ver a sus 15 asturcones.

A este joven de 28 años le interesan las razas autóctonas y cree que tienen futuro. "Tenemos que hacer por lo nuestro", apunta mientras recuerda la historia de "Trichuru". Su nombre procede de un pueblo de Laviana.Borja Martínez lo compró hace dos años. No revela el precio, pero sus comentarios desvelan el valor que el animal tiene para él. "Cuando te gusta un animal, te gusta, no miras en precio porque su valor no se mide con el dinero", apunta.

El ganador absoluto en la categoría asturcones de la Feria del Caballo belmontina se alimenta de pasto y sólo cuando escasea el verde de pradera asturiana se recurre a la hierba seca. Es el semental de las hembras de la manada, razón por la que Borja Martínez cree que el porte de "Trichuru" seguirá vivo en su futura manada.

"Blima", la asturcona campeona, con Paula García. / A. M. S.

"Blima IV", por su parte, fue la asturcona más aclamada en la feria belmontina dedicada al ganado caballar. Se crió en Gozón. Es de la casa familiar de Manuel José García, más conocido en la zona como "Nel". La familia tiene una ganadería con animales de raza autóctona. Ningún miembro se dedicada a este sector de forma profesional, así que "a mis ocho horas de trabajo sumo cuatro más para poder atender el ganado, pero merece la pena". "Blima IV" tiene dos años y vive con otros 13 asturcones. "Se crió en casa y para mí, morfológicamente, es muy guapa", opina "Nel" de la asturcona que ganó el premio absoluto.

Como ocurre en el caso de Borja Martínez, "Blima IV" vive rodeada de cariño y en semilibertad en los pastos que la familia tiene o alquila en Gozón. Eso sí, cuando escasea la alimentación, el propietario compra forraje. En los últimos tiempos, mantener a la familia de asturcones es muy caro. "Nel" pone un ejemplo: si hace unos años un paquete de paja costaba entre 18 y 20 euros con el porte a casa incluido, "ahora cuesta entre 80 y 90 euros".