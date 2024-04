El infortunio de Paco, que perdió la vida al caerle un árbol cuando talaba en Valdés: "Solo escuché 'ay, ay, ay' e intenté quitarle el tronco de encima"

Francisco Peláez Peláez, de Las Paniciegas (Tineo) y más conocido como "Paco", falleció este miércoles en un monte cercano a Ayones (Valdés) tras caerle un árbol. La víctima del fatal suceso, de 54 años, tenía mucho conocimiento y experiencia en el manejo de la motosierra, profesión a la que había dedicado su vida en el sector forestal.

En el momento del suceso, Francisco Peláez se encontraba en un monte propiedad de un tercero que le había autorizado a retirar la madera sobrante de una tala. Se trata de una finca en pendiente que linda con la carretera que conduce a Ayones. Paco pidió la ayuda de un amigo para hacer esta labor y recuperar parte de la madera de la finca con destino al autoconsumo. Gerardo Álvarez acudió con su pala para hacerle el favor. Con la pluma, evitaba que los troncos invadieran la calzada mientras el fallecido talaba con su motosierra.

Por razones que quedan por explicar, ocurrió la fatalidad. "No sé qué le pudo pasar porque sabía lo que hacía, yo solo escuche 'ay, ay, ay' e intenté quitarle el tronco de encima", se lamentaba Gerardo Álvarez, muy nervioso, en el lugar del suceso. Fue él quien llamó al 112 y quien, gracias a las indicaciones del personal especializado, le hizo las primeras reanimaciones a la víctima. Nada pudo salvar la vida de Paco Peláez, que, según las primeras hipótesis, recibió un fuerte golpe en su cuerpo que le provocó la muerte.

EN IMÁGENES: Un fallecido tras caerle un árbol encima de Valdés / A. M. Serrano

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) decidió desplazar el helicóptero medicalizado, pero el aterrizaje fue imposible por la orografía. El médico rescatador sí accedió al lugar donde se encontraba el accidentado, descolgándose por una cuerda de la aeronave, aunque no pudo hacer nada por salvarle la vida. "Buena persona, noble, buen compañero... No sé qué más podemos decir de él", contó el vecino de Ayones Ceferino Ángel. Otros residentes de la misma localidad lamentaron lo sucedido. "No hay explicación... Si le pasa a alguien que sabe hacer estos trabajos...", contó otro residente en la población valdesana.

La alcaldesa de barrio, Rosa María López, lamentó su sucedido. Conocía personalmente a la víctima. "Somos pueblos de distintos concejos, pero pegados, y tenemos mucha relación", contó. Francisco Peláez, que vivía en su casa familiar de Las Paniciegas, deja una hija; y su pérdida, un profundo dolor en esta área del interior entre Valdés y Tineo.

