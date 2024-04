Los vaqueiros, al descubierto en la nueva novela del valdesano Ricardo Pérez, que se presentará en Barcia

El luarqués Ricardo Pérez escuchaba de niño historias de vaqueiros y, como se dice coloquialmente, se quedó "con la copla". El hoy profesor de matemáticas en una academia de Oviedo es también escritor y editor. Ha publicado cuatro obras y con la quinta, "Donde vaya la vaca blanca" (388 páginas, editorial Letra r) se adentra en un pueblo que fue discriminado, el vaqueiro.

¿Por qué lo hizo? Lo explica: "De pequeño siempre te llegaban historias de vaqueiros y a mí me generaban mucha curiosidad; me preguntaba si era verdad, si aquello tenía fundamento"». El ovetense de residencia indagó muchos años más tarde. Lo hizo para una novela que está ambientada en una braña vaqueira de nombre inventado. En ella un periodista de Madrid al que encargan documentarse sobre esta cultura para hacer un amplio trabajo se encuentra con sus demonios. Para Pérez, además de la historia del protagonista, en la obra hay otra: la que relata cómo eran las costumbres vaqueiras. Cuenta el valdesano que para poder hacer el libro, que necesitó de tres años, entrevistó a muchas personas vaqueiras "que me abrieron su casa y su corazón". También leyó ensayos y otra novela, que trata más de la Guerra Civil, dice, que se adentra en el mundo vaqueiro, pero no como lo hace él dándole un protagonismo «especial».

Haciendo el trabajo documental se vinieron abajo mitos y creencias. "Se cree que es un pueblo cerrado y nada mas lejos de la realidad; me encontré con gente cercana que me contó cosas de su intimidad, esa que, de alguna manera, todos intentamos proteger; estoy muy agradecido". Por ello el escritor se muestra doblemente satisfecho: ha escrito una novela sobre una cultura "que me tiraba", y también esperar ayudar en una tarea, la de mostrar al gran público como son, de verdad, los vaqueiros. "Es una comunidad con mucha personalidad, que está orgullosa de sus antepasados pese a todo lo que pasaron", apunta.

Fueron discriminados por la Iglesia y Pérez cree que lo fueron por su forma de vida; por, en esencia, trashumar. "Digamos que pasaban seis meses fuera, en lugares donde no se iba a misa", cuenta. Sí había capillas en algunas brañas, pero no todas con la actividad y con la respuesta que se esperaba para la época de un persona creyente en la fe católica.

Ricardo Pérez descubrió con esta novela algunos ritos de la cultura vaqueira. Se enterraba la placenta, se hacían muchos conjuros y eran una grandes creyentes en el mal de ojo, al que trataban siempre de evitar, "por eso se dice que son supersticiones y es verdad", opina Pérez.

Si algo le llama la atención es que todavía quedan huecos por investigar o que aquellos xaldos, manuatos o vaqueiros que no trashumaban no tengan claras las creencias de la comunidad a la que Pérez dedica el libro. "¡Los tenemos tan cerca y sabemos tan poco!", exclama mientras recuerda que su libro tiene un poco de cada concejo asturiano que tuvo o tiene presencia de vaqueiros de alzada.

"Donde vaya la vaca blanca" se presentará por primera vez al gran público el sábado, 13 de abril, a las 18.00 horas en el local de la asociación cultural «El Hórreo» de Barcia.