Tineo se prepara para recibir a miles de visitantes gracias a su Feria de Muestras: “Un referente para el sector agroganadero de todo el norte de España”

El recinto ferial de Santa Teresa, en Tineo, abre este viernes sus puertas para mostrar las novedades de las 171 empresas expositoras que alberga en sus 14.900 metros cuadrados, de los que la mitad son de zona exterior. Durante toda la semana el ferial fue un hervidero de actividad, para que todo estuviese listo en la apertura al público de la feria, que este año se desarrollará durante tres días, uno menos que en las últimas ediciones.

“Creemos que vamos a poder registrar el número de visitantes similar al de los últimos años, en los que se superaban los 40.000, porque, aunque hay un día menos la gente se concentrará más, además dan mejor tiempo para este fin de semana después de esta semana con tanto frío, así que la gente tiene ganas de salir y aquí se lo pasa bien”, defiende el nuevo director de la feria, Manuel Fernández.

Porque la feria de tineo ofrece actividad comercial directa, pero también la posibilidad de establecer contactos con empresas de cara a futuras compras y variedad de actividades lúdicas dirigidas a todos los públicos. Por sectores, el más representado es el agrícola ganadero, dándose cita las marcas más representativas del ámbito, lo que hace que sea un referente para agricultores y ganaderos del norte de España. “Cada vez hay más empresas y servicios para el sector ganadero y en todo el Norte somos un referente, solo se puede comparar en importancia para el sector con la de Zaragoza, que es monotemática y exclusiva”, señala Fernández.

Luis López y Javier García colocan el cartel en su stand. / D. Álvarez

También tiene mucho peso la presencia de los expositores de alimentación, productos para el hogar, ropa y complementos. Asimismo, hay 31 expositores de artesanía, que tienen su propio espacio en una carpa independiente, y hay representación de empresas dedicadas a la automoción, construcción, energías renovables, maquinaria industrial, así como espacio para puestos institucionales y de asociaciones.

La mayoría de las firmas presentes en la cita comercial son asturianas, en 79%, siendo un 29% del propio Tineo. Además, llegan 16 de Galicia, seis de Castilla y León y hay tres que viajan desde Portugal.

No obstante, son muchos los negocios que se quedan fuera. Este año la lista de espera de interesados en formar parte de este evento comercial es de 49 empresas. La alcaldesa Montse Fernández, asegura que por ahora no hay previsión de crecer, pero no descarta estudiarlo para el futuro. “Posibilidades hay porque tenemos terreno para poder aumentar, y si hay oportunidades económicas, se intentará”, explica.

Entre los participantes de la Feria de Muestras se mira al cielo deseando que la lluvia dé una tregua, porque coinciden en asegurar que la mitad del éxito de la feria es que el tiempo acompañe. “Estamos rezando por el tiempo, porque prácticamente la mitad de ventas dependen de que haga bueno”, cuenta Luis López, que lleva 16 años con un puesto, en el que vende los quesos de su empresa Tierra de Tineo, un sector, el de la alimentación, que asegura que “funciona muy bien” en esta cita comercial.

Por la izquierda, Daniel Lombás, Begoña González y Tamara Rubio, colocan el puesto. / D. Álvarez

La feria se abrirá al público a las 11:00 horas y su inauguración oficial será a las 13:30 horas en carpa de actividades. Además de la visita por los expositores, que se podrá realizar hasta las 20:00 horas, el viernes se podrá disfrutar durante la tarde de diferentes talleres infantiles y de actuaciones musicales. En la carpa de actividades, a las 16:30 horas, habrá una exhibición de baile a cargo de la escuela de baile “Fitdance” de Tineo y Pravia; a las 18:00 horas, actuará Alicia y sus teclados; a las 21:30 horas, habrá un concierto de folk a cargo de “Calea”, con Silvia Quesada, Rubén Bada y Leticia Baselgas; y la noche finalizará en la plaza del Ayuntamiento con la actuación del Grupo Beatriz.

El sábado, las actividades paralelas a la cita comercial comenzarán con deporte tradicional. En la bolera de San Roque, a las 11:00, arrancará un torneo individual, mientras que a las 12:00, en el propio recinto ferial, se desarrollará el XXVII Concurso de Entibadores Villa de Tineo.

A las 12:30 horas, tendrá lugar una charla coloquio entre expositores en la carpa de actividades. A la misma hora, en el Centro de Formación para el Consumo, ubicado en el propio recinto, los más pequeños tendrán la oportunidad de realizar un taller de expresividad, al que le seguirá otro de juegos musicales. Durante la tarde continuará la oferta de actividades para el público infantil con talleres de juegos de mesa, de cuentacuentos y dos actuaciones musicales. El día finalizará nuevamente con música, primero en la carpa de actividades, a las 21.30 horas, donde se podrá escuchar al grupo de versiones “Cuádriceps” y, en la plaza del Ayuntamiento, a medianoche, actuará orquesta “Principal”.

Por la izquierda, Manuel Fernández, Montse Fernández y la edil Karina Peláez, este jueves en la feria. / D. Álvarez

El domingo, el día se inicia con un concurso de pesca infantil, a las 11.30 horas, en el stand de la asociación de pescadores “El Banzao”. A mediodía, el chosco será el protagonista de la feria en la carpa de actividades con la celebración de su acto de hermanamiento, que este año se llevará a cabo con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales. Le seguirá una demostración de cocina en directo, a cargo del cocinero Lluis Nel, donde el producto principal de la receta será el chosco de Tineo, y finalizará con una degustación de chosco y queso Cabrales.

De nuevo los más pequeños tendrán su espacio con diferentes talleres infantiles de manualidades en el Centro de Formación para el Consumo, a partir de las 12.30 horas, y, por la tarde, de pintura, a partir de las 16:30 horas.

También la música tendrá su espacio y se podrá escuchar a las formaciones locales en la carpa de actividades: la Coral de Tineo, a 16:00 horas; y a la banda de música “La Armonía”, a las 17:00 horas. A las 18:30 horas, tendrá lugar el acto institucional de cierre de la feria en el que se rinde homenaje a la asociación “EqTineo”, y se premian a los mejores expositores de este año.

El broche a la feria lo pondrá el concierto de “Buscavidas”, un grupo de versiones de pop-rock español, que actuará en la carpa de actividades a las 20:30 horas.