La unión entre lo público y lo privado y atender a la mirada de los jóvenes, claves para "resucitar" a la zona rural

Evitar el abandono y el envejecimiento del mundo rural es una tarea «compleja y seria» que requiere, por un lado, de esfuerzos conjuntos de las administración publicas y de la iniciativa privada, y, por otro, de la implicación de la jóvenes. Son las ideas que ayer destacaron de las jornadas «Las personas en el núcleo del medio rural: salud, empleo y participación» organizadas por Alianza de Fundaciones para el Desarrollo de los Territorios en la Casa de Cultura de Vegadeo.

edondas celebradas ayer estuvieron coordinadas por la directora del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, María José Iglesias, y en ellas personalidades como Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, aportaron sus ideas. En un contexto «en el que lo atractivo parece estar en el Centro, hay que hacer estas jornadas en estos lugares, en la zona rural, eso también es un mensaje», opinó Pando en claro apoyo al escenario elegido para celebrar las jornadas.

Para la responsable de la Fundación Caja Rural generar riqueza en el mundo rural asturiano «no es sencillo» y por ello no hay una receta única. En todo caso, sí hay ideas. Uno de los pasos interesantes es coordinar la iniciativa pública y la privada y otro camino es preguntar a los jóvenes. Pando destacó el proyecto que lidera su Fundación para escuchar a los jóvenes y que sean quienes «nos digan qué falta en la zona rural». A través de esta mirada, esta fundación financiará la elaboración de proyectos dirigidos por los 40 jóvenes asturianos a los que apadrina en este camino.

Publico durante las jornadas. / A. M. S.

El patrono de honor del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), Pablo Priesca, también aportó su visión. «Se necesita un enfoque general, que aglutine a muchos departamentos con el fin de generar una fuerza conjunta», opinó. «Nosotros tenemos interés en buscar solución a los problemas rurales y entre todos, generamos lazos que se traducen en proyectos que sacan adelante el territorio». Priesca se mostró optimista por las oportunidades que se abren par a la zona rural asturiana. Según el especialista, la producción agroalimentaria está sufriendo un cambio por cuestiones logísticas. Y, en este cambio, Asturias tiene «oportunidades porque tiene agua, vegas ricas donde se pueden cultivar alimentos de alta calidad y condiciones climáticas favorables», destacó. La agricultura es además esencial para otros sectores, como el turismo, y de ahí que puede funcionar como motor. En todo caso, queda por hacer atractivo el campo a los jóvenes. A este respecto, Priesca contó que el mensaje que se ofreció hace décadas «ese que decía que el que se quedaba era el que no valía», todavía tiene consecuencias hoy. «Parece que en la ciudad está el progreso y el atraso en lo rural, que los buenos están en las ciudades y los malos se quedan en el pueblo; ese pensamiento no se da en otros países como Francia como el agricultor es otro empresario más», apuntó. Priesca también lanzó otra reflexión: «Asturias tiene que pensar si va a un modelo de área central o de descentralización» y apoyó el cambio de sedes oficiales. Además, envió otro mensaje: «Las soluciones no pueden ser departamentales, tienen que ser holísticas», apuntó.

Por la izquierda, Jorge Pérez, Noelia Rodríguez, Cristina Moreno, Pablo Priesca y María José Iglesias. / A. M. S.

Algunos jóvenes ofrecieron sus reflexiones y proyectos. Noelia Rodríguez es una joven que lidera el proyecto «Rombo Joven» para la comarca Oscos-Eo, apuntó el mayor de los problemas «es que no hay oportunidades laborales, de formación sociales, culturales o económicas», apuntó. Rodríguez destacó, no obstante, que hay muchas alternativas porque el territorio tiene recursos. «Hay nicho de mercado en el sector de los cuidados y en el ecoturismo». Jorge Pérez, socio fundador de la empresa Espacio Tormaleo, se fijó en la zona rural para construir un teleférico en Degaña que, si no fallan sus cálculos, estará operativo en 2027. Casi 13 millones de euros de inversión en una infraestructura para la zona rural "que estoy seguro de que se convertirá motor". "En la zona rural hay muchas oportunidades, pero hace falta verlas", apuntó.