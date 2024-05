Una gestión integral de los problemas que amenazan a las colmenas, la base para cuidar la apicultura y que crezca

El programa del quinto Festival de Ecoturismo en Peligro de Extinción que la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea celebra este año en distintos puntos de su comarca recaló ayer en Cangas del Narcea y se dedicó a la apicultura. Profesionales de otros puntos de España y Portugal participaron en el encuentro para dar su punto de vista. El portugués Joao Tomé destacó que urge avanzar hacia una gestión integral del sector, es decir, "sentar a todos los afectados, que son desde las instituciones hasta los apicultores, para hablar de las soluciones a los muchos problemas que tienen las abejas".

Tomé indicó que se toman "malas decisiones porque se tiene mala información" y aseguró que no valen las ayudas directas ni tampoco seguir modas. "Las abejas no son una moda porque son imprescindibles para la vida", apuntó e invitó a destinar más medios a la investigación para poder saber cómo afrontar las adversidades. De momento, tener reinas nuevas y con vigor es una de las soluciones a los problemas.

Su compañero Carlos Zafra, de Murcia, avanzó, además, que en ocho años parte de la apicultura del Sur tal y como está concebida en la actualidad "tenderá a desaparecer", lo que abre un nuevo escenario. "Hoy en día hay 98 explotaciones con más de 3.000 colmenas y estimo que dentro de siete y ocho años, quedarán solo 15", dijo y habló sobre la importancia de formarse para garantizar colmenas sanas y beneficios para el apicultor. Tomé, que habló de la varroa, detalló, por ejemplo, que para combartirla no basta con aplicar ácidos orgánicos. "No por ser naturales dejan de ser dañinos para la colmena si no se utilizan en su momento y dependiendo de las circunstancias", contó. "Hay muchos videos en la red sobre cómo utilizarlos, pero tenemos que atender a muchos factores para evitar consecuencias negativas: hemos de fijarnos en la climatología, el estado de la colmena y la floración y la nutrición de la abejas en ese momento", advirtió. Es por ello que "lo oportuno siempre es estar formado".