"¿Por qué os odia todo el mundo?", la pregunta de un alumno de Vegadeo a tres políticos asturianos

La pregunta Izán Méndez de Andés, alumno del colegio público "Jovellanos" de Vegadeo sonó tan inocente como cruel. La formuló en la Casa de Cultura de Castropol durante un coloquio organizado por El 16 Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Antes, los políticos Juan Cofino, Delia Campomanes y José Agustín Cuervas-Mons, todos con cargo orgánico en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), habían explicaco brevemente cómo funciona el Parlamento, el lugar donde se legisla para toda la sociedad asturiana. Pero los político no quisieron dar su discurso sin más y optaron por escuchar y dejar a los estudiantes preguntar. Los alumnos de quinto y sexto de Primaria de los colegios Jovellanos de Vegadao, Ría del Eo de Vegadeo, Los Oscos de los concejos de Los Oscos y La Paloma de Castropol, se mostraron dispuestos.

"Tenemos mala mala fama, pero espero no nos odien porque representamos a todas las ideologías con representación de forma civilizada", dijo Cuervas-Mons, quien sí destacó que "algo habremos hecho mal y algo tendremos que hacer al respecto". El socialista Juan Cofiño confesó que no se siente odiado. "Es más a mí me demuestran simpatía", destacó y opinó que la política en general "goza de mala reputación", quizás por los casos de corrupción. "Pero no son la norma, son la excepción", apuntó. "Esta es una actividad noble y os invito a poner sordina a esos comentarios", apuntó Cofiño. Delia Campomanes aseguró por su parte que, a veces, no se puede cumplir todo lo que se espera "por los ritmo de la administración, pero en general mejoramos la vida de las personas", dijo.

Los escolares preguntaron un poco de todo. Raúl González, de la escuela de Piantón, perteneciente al Colegio Rural Agrupado Ría del Eo, preguntó cuántas horas trabaja un político. En esta caso la respuesta fue un "depende del día". Delia Campomanes se extendió más al detallar que no solo depende de la actividad de la Junta General en sí, también "acudimos a actos y nos reunimos con la ciudadanía". A este respecto, Juan Cofiño destacó la labor del político como persona que escucha. "Es la parte menos institucional, pero un político tiene que escuchar a la gente", apuntó. Antía Laya, también del aula de Piantón, se interesó por el tiempo que llevaban los ponentes dedicados a la política de primera líneas.

Un grupo de estudiantes, durante la charla. / A. M. S.

En este punto del encuentro, Juan Cofiño recordó que fue en 1983 el diputado más joven de la cámara asturiana, Delia Campomanes que empezó a militar con 25 años y Cuervas-Mons se detuvo en sus años como concejal en el Ayuntamiento de Oviedo: desde 1987 hasta 2007 para más tarde "porque si te gusta y te interesa la política merece la pena", llegar a la JGPA. NO obstante, Juan Cofiño advirtió a los estudiantes de que es importante hacer carrera, tener un oficio antes de dedicarse a la política "porque esto es una etapa y después de esa etapa, tú vuelves a tu trabajo", apuntó. Carla Coto, del colegio veigueño, se interesó por la toma de decisiones: "¿Son siempre democráticas?". "Sí, y siempre se trata de lograr el máximo consenso posible", explicaron los ponentes.

Aritz Veiguela preguntó por los sueldos. Aquí Juan Cofiño invitó a los profesores de Tecnología a hacer un ejercicio: poner a los alumnos frente al ordenador y buscar en la página web de la Junta General del Principado de Asturias las remuneraciones de cada político. "Son más o menos razonables y son salarios similares a los de otras actividades", apuntó y subrayó algo: "Estos trabajos no son para enriquecerse". Los alumnos también quisieron saber si sus trayectorias, para los interesados, ha merecido la pena. Todos contestaron a su manera que sí. ¿Los motivos? "La política es una actividad noble". "La política ayuda a tener una mejor perspectiva de vida". "La política es una actividad de servicio público y para los demás".