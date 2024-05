La leyenda del rally asturiano se hizo en Trevías: Félix García, el piloto que soñó de niño con correr y cumplió un sueño

El valdesano Félix García (Trevías, 1966) conversa con una facilidad pasmosa sobre vehículos, rallies, aventuras sobre ruedas y en carreteras y de miedo. Tiene grandes historias que contar, pero su secreto va más allá: sabe cómo hacerlo. La facilidad para comunicar del piloto de rallys cinco veces campeón absoluto de Asturias de Rally se mezcla, además, con un aura especial, de persona que escucha y es transparente. Que dice lo que piensa, que creció de la humildad y sabe lo que es el esfuerzo. Precisamente por todo eso este fin de semana volverá a pilotar un coche de rally, invitado, porque "es uno de los pilotos más queridos por la afición", por la escudería de Pravia.

No es Félix García de hablar mucho de vida y méritos. "No me gusta alardear", confiesa antes de iniciar una entrevista que contesta con esmero. Todo empezó cuando tenía ocho o nueve años. Recuerda él y sus hermanos estaban de viaje con su padre. Dirección: Pola de Allande. En Tineo "nos dieron el alto". No había urgencia, simplemente "pasaba el rally". Aquello impactó a los entonces niños. Tanto es así que los hermanos empezaron a buscar documentación, información sobreaquellas carreras. Con la mayoría de edad y con el carné de conducir empezaron por ser espectadores. El mundo del motor tiene cosas "amables". Gracias a esas visitas conocieron a personas con contactos. "De aquella no había nada; era una locura correr y así te lo transmitían todos, empezando por tu familia; pero para nosotros correr era un sueño y ahora soy de los que piensan que si tienes un sueño y lo persigues, llegas; yo lo hice", dice.

El piloto con la libreta donde anota en las carreras en las que participa. / A. M. S.

Participar en un rally er muy caro. El piloto treviense lo recuerda con frustración. Pero un día llegó la oportunidad. Félix García (entonces veinteañero) conoció a Chema González "quien ahora sería como un coach", dice. "Nos ayudó mucho y con él hice la primera carrera en 1989", sostiene. Este madrileño con lazos en Navia fue tan importante en la carrera de Félix García como el luarqués Carlos, de La Musaraña (Luarca). Carlos financió al equipo formado por los hermanos Félix y Miguel Ángel. Antes, ambos hermanos habían visto de cerca el rally de San Sebastián. Allí Florentino Varela, a quien conocieron de casualidad, les propuso un trato: "Os vendo un coche, bueno para correr y barato". Los hermanos necesitaban 500.000 pesetas que no tenían, pero se puede decir, en esencia, que el pueblo apostó por ellos. El hostelero Carlos fue decisivo y también otros comercios ayudaron con sus pequeñas aportaciones. Ganaron aquel campeonato de promoción y desde entonces empezaron a encadenar éxitos. "Correr era la meta, pero antes si era importante porque los premios también lo eran económicamente y te permitían invertir en el coche y seguir", recuerda. Se hicieron con el primer puesto en Luarca animaron a correr el rally de Tineo, solo quince días más tarde. También colgaron la medalla. Tocó después Llanes con el mismo exitoso resultado y así ambos hermanos se convirtieron en un equipo a seguir, de los mejores de Asturias. De diez carreras, Félix García ganó siete. Pronto el mundo del motor les sorprendió con otras oportunidades. Esta vez, se decantaron por la marca Panda. "Costaban menos y se ganaba más dinero para poder seguir compitiendo", recuerda García. "Además era muy divertido", añade.

Foto del álbum familiar, en Luarca. / A. M. S.

Los años noventa descaron por ser de premios y crecimiento. En 1993 el equipo de hermanos dio el salto a nivel nacional gracias al patrocinio de Quesos Tres Oscos. En el rally de Santander, quedaron terceros. "Merecía la pena", señala Félix García a tiempo que destaca que "cuando más ganas, más quieres correr". Empezaron a buscar cómo seguir compitiendo teniendo en cuenta que el deporte era caro y fueron los premios en competir con un Hyundai. "Era una marca nueva en España, con ella hicimos buenos amigos y nos trataron muy bien". Ganaron el primer año y en el siguiente circuito, lograron ser segundos. En 1994 el buen rendimiento obligó a crear un club y entre 1997 y 1998 los patrocinios fueron destacados, como los premios.

En su libreta, Félix García apunta 223 carreras realizadas. ¿Se aprende a conducir para piloto? "Es una técnica que se aprende", dice este experimentado conductor de rallys. "Al principio, eres joven y lo haces porque el cuerpo te pide correr con el coche, lo llevas dentro y sientes miedo y nervios, pero los transformas... es un poco sin sentido". Correr rallys tiene mucho de saber "correr despacio", de tener intuición, de saber cómo están respondiendo el coche al contacto con la carretera. Asegura que pasó miedo, pero también que aprendió a controlar los nervios ("sé poner a cero el corazón", dice) y cuenta dos anécdotas que le marcaron. Una en el rally de Los Oscos, en 1997. En una curva había gravilla y el coche cayó por un terraplén: "Una trampa mortal". En 2006, en el rally de Tineo los hermanos volcaron a 140 kilómetros por hora "y fuimos rodando hasta que nos estrellamos".

Con la pandemia se acabaron las carreras "por falta de tiempo y por la familia". En este tiempo aprendió a manejar los nervios, algo imprescindible para un piloto, a medir el miedo, a tener temple, a valorar los resultados en su justa medida. Ahora reflexiona sobre lo que es el mundo del motor en la actualidad y lo que era antes y echa de menos la autenticidad, la aventura, aquellos circuitos más pegados al territorio, cuando los rallys tenían como salida puntos neurálgicos de ciudades y pueblos. "Hoy nos llevan un poco a la esquina, donde no molestemos", dice. Pero él vivió otros años más exclusivos, los ochenta y los noventa, cuando no todo dependía del dinero y había más, quizás, ilusión porque no es trataba de ganar de dinero como de ganar dinero para poder seguir.

Echa la vista atrás y sabe que, pese a la presión, supo y pudo controlar el volante y la situación. Cuando los premios y el dinero era tantos que podía dedicarse a titulo profesional a las carreras, decidió seguir con el negocio familiar, un taller que cuenta 70 años y guarda todos los premios y secretos de la vida de los grandes del mundo del rally en Asturias. "Siempre me decían que me iba a arruinar y he demostrado que no", sostiene en su madurez Félix García. Para sus seguidores, no hay secretos. Si tiene que elegir un coche es el Ibiza grupo A y si tiene que decantarse por una matrícula, no duda: 0-2592-BV: "Nunca me dejó tirado". Este fin de semana, promete dar lo mejor.