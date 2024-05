El plan de Coaña para hacer frente a la soledad no deseada de los mayores: "Esto nos hace bien para charlar y vernos"

Son las once de la mañana y Otilia Valle entra en la antigua escuela de Trelles, en la zona alta de Coaña, luciendo sonrisa y desparpajo. Saluda a todo el mundo y busca asiento en la segunda sesión de "Suma bienestar a tus años". Tiene 90 años recién cumplidos, aunque con la vitalidad que demuestra podrían descontársele veinte. Dice que está "mejor cada día" y aplaude esta iniciativa de su Ayuntamiento para fomentar el encuentro vecinal y la salud física y emocional: "Había vecinas del pueblo que no veía desde hace años, al final camino, pero no todo el pueblo y no veo a todo el mundo. La verdad es que estas reuniones prestan mucho. Esto nos hace bien para charlar y vernos; es magnífico".

La teniente de Alcalde, Rosa Suárez, explica que el proyecto "Suma bienestar a tus años" se ha acogido a las ayudas públicas del Principado para prevenir la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de los mayores. Se organizaron un total de ocho sesiones, las cuatro primeras en Trelles y las siguientes en Villacondide, con objetivo de llevar la actividad a la zona alta del concejo donde no es habitual que haya programación específica. Además, habilitaron un servicio de transporte para que todo el mundo pudiera participar. La convocatoria resultó un éxito y solo en Trelles tienen veintiún inscritos. "Nos sorprendió mucho la respuesta, así que si funciona la idea es que continúe", precisa.

Rosa Suárez y el fisioterapeuta Marcos Fernández al inicio del taller. / T. Cascudo

"La primera sesión fue con una psicóloga que trabajó con ellos la mejora del estado de ánimo y salieron todos encantados", cuenta Rosa Suárez. La segunda sesión, este miércoles, se centró en la fisioterapia y corrió a cargo de Marcos Fernández. Llegó con el objetivo de "explicarles la importancia de un estado de vida activo y saludable". Así que dedicaron la hora y media de trabajo a aprender pequeños movimientos, sin dificultad, pero que les pueden ayudar a mejorar su día a día. "No hace falta ir al gimnasio a machacarse, vamos a hacer ejercicios muy sencillos que se hacen sin herramientas, con una silla y una pared podemos hacer mucho. El objetivo es que se mantengan activos y sean conscientes de sus capacidades. Tienen que saber que para el dolor la mejor medicina es el movimiento, porque el cuerpo es movimiento", señaló el fisioterapeuta antes de comenzar la sesión.

Junto a Otilia Valle se sentó Eufemia Díaz, de 81 años y vecina de Bustabernego. "Me parece bien esta actividad porque por lo menos salimos de casa y se pasa bien, por lo menos ves a gente", confiesa. Su pueblo, uno de los más alejados del municipio coañés, cuenta actualmente con tres vecinos, con lo que esta mujer pasa los días sin tener demasiadas relaciones sociales y, de ahí, la importancia de este proyecto que plantea Coaña. A su derecha tiene a Rodrigo Infanzón, que hará 92 años en octubre. Es el veterano del grupo y una persona muy participativa, que responde a las propuestas que se organizan en el concejo.

Un momento del taller impartido por Marcos Fernández en Trelles. / T. Cascudo

Cuenta Rosa Suárez que además de sacar adelante "Suma bienestar a tus años" dedicarán parte de la ayuda pública recibida para este programa dirigido a los mayores al programa "Mayores, apoyo y seguridad". Este proyecto nació en 2015 y va dirigido a los mayores de 80 años que viven solos y no cuentan con ningún otro recurso asistencial. Reciben la visita del policía municipal dos veces al año y contactan con él si tienen alguna necesidad. "Además tenemos una comisión de seguimiento y si vemos que alguna persona no está bien la trabajadora social acude a su domicilio", apunta la concejala.

Asimismo, quieren acercar a este colectivo de mayores de 80 años que residen solos el proyecto "Libros sobre ruedas". Ya funciona dentro del servicio de ayuda a domicilio y quieren que beneficie a más personas llevándoles libros a su casa.