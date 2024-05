Los vecinos de Navelgas a punto de cobrar por unas expropiaciones realizadas en 2007

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tineo, formado por el PP y Vox llevará a pleno en las próximas semanas un presupuesto para este año 2024, dejando atrás la prórroga presupuestaria que se arrastra desde 2022. Unas cuentas, que según avanza la alcaldesa Montse Fernández, se verán comprometidas por la gestión del anterior equipo de gobierno, que asegura que les ha obligado a plantear ajustes y recortes en diferentes partidas.

El principal lastre que tendrá este nuevo presupuesto será la asunción del pago de las expropiaciones realizadas en Navelgas en 2007 para crear su variante, unas obras de acondicionamiento y mejora del camino que comunica con Rellanos. Para llevar a cabo la actuación, el Ayuntamiento de Tineo expropió 42 parcelas en 2007 y el vial se inauguró en el verano de 2009. Sin embargo, a día de hoy los vecinos no han recibido ninguna cantidad de dinero por quedarse sin sus tierras.

Montse Fernández explica que llevó este tema a pleno en 2018, como portavoz del PP en la oposición, y que no fue hasta 2021 cuando se realizó la valoración económica de las expropiaciones, que asciende a 349.000 euros, a lo que se deben sumar los intereses, que calcula que tendrá un coste para la administración local que alcanzará los 600.000 euros. “El anterior equipo de gobierno, con mayoría absoluta, no contempló ni en el presupuesto de 2021 ni en el de 2022 pagar a los vecinos”, denuncia Fernández, que cree que es una responsabilidad de la que deben hacerse cargo “porque los vecinos están hartos de esperar, llevan haciéndolo 17 años, y es un compromiso que adquirimos tanto PP como Vox en nuestros programas electorales, además no pagar perjudica al Ayuntamiento porque cada año se incrementan los intereses en 50.000 euros”.

Un desembolso para el que establecerán un plan de pagos en este presupuesto y en el del año que viene, por lo que la alcaldesa ya se resigna a que la herencia de esas expropiaciones impagadas va a “coartar el presupuesto de 2024 y el de 2025”.

No obstante, tiene claro que su objetivo es “sanear estas gestiones mal planteadas por los anteriores gobiernos y este asunto es grave”.

Aparte del pago de las expropiaciones de Navelgas, la regidora apunta que al llegar a la alcaldía se encontraron “multitud de facturas pendientes de pago desde 2021 y 2022”. A ello se suma que el Ayuntamiento ha dejado de percibir importantes ingresos como es el impuesto de actividad a la central térmica del Narcea, en proceso de desmantelamiento, que suponía unos 800.000 euros.

“En definitiva, nuestra gestión se va a ver comprometida por las expropiaciones, no vamos a poder llevar a cabo nuestro programa porque vamos a tener que asumir, entre otras cosas, estos pagos”, se resigna Montse Fernández, que cree que tendrán que recurrir a algún crédito para poder abordar algunas inversiones necesarias para el concejo.

Además de estar trabajando en el presupuesto, la regidora tinetense señala que están renovando buena parte de los contratos que existen con el Ayuntamiento de empresas de suministros y servicios “porque cuando llegamos el 80 por ciento estaban sin licitación”.