La oposición de Belmonte de Miranda pide una solución para la carretera de Begega, cortada por un hundimiento

Los concejales de la oposición de Belmonte de Miranda convocaron este martes una concentración para urgir una solución para la carretera de Begega. La principal vía de acceso a este núcleo belmontín lleva cinco años con problemas. En 2019 se cortó el acceso tras detectarse grietas, lo que motivó la construcción de una nueva vía en 2021, pero dos años más tarde también tuvo que cortarse por nuevos hundimientos. Así las cosas, los vecinos deben dar un largo rodeo para llegar a sus casas y los concejales consideran que urge una solución.

El portavoz de Belmonte Existe-España Vaciada, Agustín Fuentes, explica que asistieron a la convocatoria una decena de vecinos, considera que son pocos para la gravedad de la situación: "Hablamos de un problema gordo, no solo de comunicación. Es un problema de seguridad porque si ese terraplén cae encima de la balsa esparcería todos los lodos hacia el pueblo y podría poner vidas humanas en peligro. Me parece increíble que no haya venido más gente". A la concentración acudieron los tres ediles de Belmonte Existe y la única edil del PP, pero no estuvo presente ningún representante del gobierno socialista.

El caso es que la situación de la carretera se atribuye a la actividad minera que desarrolla en la zona la firma Orovalle. De ahí que el portavoz de Belmonte Existe considere que es la minera la que debe dar una solución a esta situación: "Necesitamos una solución para todos, vecinos y trabajadores".

Por su parte, desde la empresa minera Orovalle dejan claro que "hace más de un año Orovalle envió una propuesta de colaboración al Ayuntamiento para financiar íntegramente una propuesta de cambio de trazado". Señala la minera que es el Ayuntamiento quien debe valorar y ejecutar la obra, pues se trata de una vía municipal. "A la espera de esta decisión, Orovalle mantiene su oferta de colaboración", señala la firma.