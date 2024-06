Si eres amante de los puzles, tienes que conocer este lugar de La Caridad (habrá una jornada de puertas abiertas a finales de mes)

Después de la pandemia, Verónica Rey se presentó a su primer concurso de puzles y convenció a su cuñada, Lucía García, para que la acompañase. No fue posible acabar su primer trabajo conjunto dentro del tiempo que establecen este tipo de concursos, pero sí sirvió para que ambas se enganchasen a esta afición de encajar piezas. Tras varias exitosas experiencias, se decidieron a organizar su propio concurso en La Caridad y allí han promovido la apertura de la “Puzzleteca As Quintas”, el primer espacio de este tipo que se abre en la comarca.

A raíz de la organización del concurso franquino, empezaron a compartir inquietudes con otros aficionados de la comarca. Se dieron cuenta de que hacía falta facilitar el intercambio de estos rompecabezas para poder acceder a creaciones diferentes. Ahí fue cuando a estas cuñadas y vecinas de La Caridad se les ocurrió la posibilidad de abrir un espacio que funcionara como una especie de biblioteca, en el que la gente pudiera coger puzles en préstamo para hacer en casa o bien realizarlos in situ.

Plantearon esta idea a la concejala de Cultura de El Franco, Victoria Zarcero, e inmediatamente puso a su disposición un local en el complejo cultural As Quintas, en concreto, en la sala El Pajar. “Lo bueno de este espacio, que es maravilloso, es que permite la posibilidad de hacer puzles allí. Si no lo terminas, lo puedes dejar sin hacer y vuelves otro día, lo que a cada uno le apetezca y pueda, porque no siempre tienes tiempo suficiente para acabarlo”, precisa García.

Las franquinas están “alucinadas” con la buena acogida que está teniendo el espacio y también con la respuesta de la gente a su petición de colaboración: “Mucha gente, no solo de El Franco, sino de concejos vecinos, nos donó puzles y ahora mismo debemos rondar los ochenta, fue una pasada”.

Verónica Rey y Lucía García revisando unos puzles. / R. T. C.

El próximo sábado 29 de junio organizarán una jornada de puertas abiertas para que cualquier interesado se acerque a conocer el local y descubrir la dinámica de trabajo en este espacio tan singular. Pero no se quedan ahí, sino que están dispuestas a organizar quedadas específicas, desde retos por edades a propuestas novedosas como la posibilidad de construir un puzle entre dos como si de una partida de ajedrez se tratara. Es decir, cada jugador coloca una pieza y para el pulsador para pasar el turno al contrincante. “Nosotras lo probamos hace unos días y nos gustó mucho”, apunta García.

La “Puzzleteca As Quintas” funciona como una extensión de la biblioteca de La Caridad, es decir, que, en horario de biblioteca y con el carné de usuario, puedes sacar uno o varios de los juegos para llevarte a casa durante un máximo de quince días, con posibilidad de prorrogarlo por otros quince. También en el horario de apertura del centro lector se pueden realizar los puzles en la sala habilitada.

Los beneficios de estos rompecabezas son variados, desde la mejora de la memoria y la atención, hasta la reducción del nivel de estrés. “A nosotras nos aportan tranquilidad, desconexión, una oportunidad de olvidarte de las preocupaciones del día a día. En ese rato te evades de todo porque tienes que estar concentrado en buscar la pieza adecuada”, cuenta Verónica Rey, quien explica que desde que desarrolla esta práctica ha mejorado su agilidad mental y visual. “También es divertido, aunque a veces te cabrees con algún puzle que se atasca más de lo debido”, bromea. La “Puzzleteca As Quintas” es una realidad y sigue dispuesta a acoger nuevos rompecabezas para engrosar la colección y dar más oportunidades a una afición que crece en la comarca.