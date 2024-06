Navia propone otras dos ubicaciones para la residencia de mayores: la finca del Manuel Suárez o un terreno en Puerto de Vega

Navia sigue buscando el emplazamiento idóneo para su futura residencia de mayores. Inicialmente se dudaba entre dos parcelas municipales en La Granja y El Ribazo, pero ahora se han puesto dos terrenos más a disposición de Bienestar Social. En concreto, una finca municipal en Puerto de Vega y otra en la zona verde del antiguo instituto Manuel Suárez. Esta es la "preferida" por los técnicos, pero, si finalmente es la elegida, el Principado deberá negociar su cesión con la Fundación Manuel Suárez.

El pasado enero los técnicos del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) visitaron los terrenos en La Granja y El Ribazo y todo apuntaba a que uno de los dos resultaría elegido para la redacción del proyecto técnico de este esperado equipamiento. Sin embargo, cuenta la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, que a la vista de que no se producían avances, decidieron poner a disposición del Principado otros dos terrenos. Uno de ellos en Vega de Cima, en la zona alta de Puerto de Vega, y el otro en pleno centro, en la propiedad de la Fundación Manuel Suárez.

"Cuando vino la gerente del ERA en enero había visto los terrenos de la Fundación, pero como no eran nuestros no se los pude ofrecer. Me comprometí a hablar con los propietarios y la Fundación entendió que podría ser buen sitio", expone la regidora. Cabe recordar que el pasado marzo el Ayuntamiento firmó un acuerdo con la Fundación para convertir dos de los edificios del antiguo instituto en escuela de bebés. En este caso, la idea no es usar el edificio, sino el terreno aledaño. Calcula la regidora que se podrían ocupar algo más de 7.000 metros cuadrados de la finca para levantar la nueva residencia.

Una vez abierta la puerta del Manuel Suárez, los técnicos regresaron ayer a Navia para evaluar este terreno y el de Puerto de Vega. "El terreno de la Fundación es fantástico y les parece el lugar ideal. De todos, es el preferido, por la ubicación y porque es el que mejor responde al nuevo modelo de residencias que se quiere implantar", señala la alcaldesa.

Ahora los técnicos deben emitir el informe pertinente y, si la elección es el suelo de la Fundación, debería iniciarse la negociación con la entidad. "Creo que hemos encontrado la mejor solución, pero ahora no depende de mi. Solo puedo trasladar, intermediar y poner todo de mi parte para que llegue a buen puerto", señala la Alcaldesa, que confía en que se pueda avanzar en este esperado proyecto. Los presupuestos regionales de este año cuentan con una partida para redactar el proyecto de la residencia, pero paso previo fundamental es la elección del terreno idóneo.