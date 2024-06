Esta es la razón por la que el Ayuntamiento de Valdés lleva a juicio a la Parroquia Rural de Barcia y Leiján

El Ayuntamiento de Valdés ha decidido presentar un contencioso-administrativo contra la Parroquia Rural de Barcia y Leiján por las irregularidades detectadas en el último proceso de selección de personal público. El consistorio acusa a la entidad valdesana de falta de transparencia en un proceso que consideran "discriminatorio" por blindarlo a los vecinos de la parroquia, cuestión que contradice la legislación. Por su parte, esta entidad deja claro que el procedimiento administrativo siguió las indicaciones de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, que no entiende esta injerencia del consistorio.

El inicio del contencioso se llevó al pleno ordinario del jueves donde salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno socialista, la abstención de Foro y el voto en contra del PP. El Alcalde, Óscar Pérez, dejó claro que su única intención con este contencioso es deshacer la decisión administrativa, pero en ningún caso quieren generar "un problema penal para los responsables de la parroquia". Es decir, piden que "se deshaga el procedimiento administrativo y se vuelva a realizar de la forma que marca la ley".

Entre las irregularidades detectadas está el hecho de que se convocó una plaza de auxiliar administrativo sin darle la publicidad adecuada para una oferta de empleo público. Es decir, no se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y además fue el presidente de la parroquia, Lucas García, el encargado de resolver y formalizar el nombramiento. "Se realizó un proceso de selección sin un tribunal compuesto por funcionarios públicos tal como marca la ley y sin dar la debida publicidad al procedimiento", señala el alcalde valdesano, que deja claro que se advirtió a los responsables de la Parroquia Rural de que el procedimiento era erróneo, tras ser avisados por varios vecinos de Valdés.

El regidor considera que uno de los aspectos más graves del pliego de condiciones es que se ciñe solamente a los empadronados en la parroquia, "lo que supone un discriminación del 95% de los vecinos de Valdés y una rotura del sagrado principio de igualdad de los ciudadanos". Para Óscar Pérez el procedimiento seguido para adjudicar esta plaza de auxiliar administrativo constituye "una anomalía absoluta que no responde a ley ni a criterios razonables de gestión". Considera además que "la falta de un tribunal de selección y el atropello de los derechos de los vecinos de Valdés es motivo suficiente para actuar". Su decisión de ir a juicio cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos municipales, que ratifican la postura del gobierno local en un informe que se presentó en el Pleno.

Preguntado por esta cuestión, el presidente de la Parroquia Rural de Barcia y Leiján, Lucas García, deja claro que "la contratación se realizó en todo momento mediante las indicaciones de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales" y precisa que "el gabinete jurídico de la Federación no entiende por qué interviene en esto el Ayuntamiento cuando no tiene potestad para ello". Considera que esta situación demuestra "una vez más" el "buen entendimiento que quiere tener el Ayuntamiento con la Parroquia". Exponen que no solo los llevan de nuevo a un contencioso, sino que se les ha negado por escrito "la colaboración del interventor y secretario para la contratación de una reforestación subvencionada de gran importancia para la Parroquia".

Se refiere Lucas García al reciente contencioso entre Ayuntamiento y la Parroquia referido a unos bienes municipales que la entidad parroquial incluyó en su Inventario. En este caso, el Juzgado dio la razón al Ayuntamiento de Valdés.