Unas 300 personas marchan en Luarca contra el cáncer

Alrededor de trescientas personas participaron en Luarca en la cuarta edición de la carrera contra el cáncer, una cita promovida por la Asociación Española contra el cáncer en Asturias. Se desarrolló una caminata no competitiva de aproximadamente tres kilómetros que recorrió la capital valdesana y que gozó de una jornada soleada. La organización explica que se trata de una prueba de carácter "solidario, lúdico, deportivo y no competitivo" en la que se recaudan fondos para combatir la enfermedad. | T. C.