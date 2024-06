El emotivo mensaje del consejero delegado de Reny Picot a la plantilla, tras el incendio de Anleo

El incendio registrado el domingo 26 de mayo en la planta que Industrias Lácteas Asturianas, más conocida por su marca Reny Picot, tiene en Anleo, se saldó sin más consecuencias que los daños materiales en una zona de almacenamiento de productos. El consejero delegado de la firma, Juan Rodríguez Coloma, tiene claro que fue así gracias a que funcionaron los sistemas antiincendios y a la rápida reacción de los trabajadores de la fábrica naviega: "Las personas a las que les tocó hacerle frente, reaccionaron con muchísima tranquilidad y sabiendo muy bien lo que tenían que hacer y gracias a eso se salvó la fábrica".

Considera Coloma, que este lunes visitó el instituto de Vegadeo para hablar a los estudiantes de la trayectoria de la firma láctea, que el incendio son "cosas que pasan", pero se muestra aliviado porque pudo tener consecuencias devastadoras. "Pudo haber sido muchísimo peor y gracias a Dios ha afectado a una zona pequeña, no a líneas de producción sino a una cámara de almacenamiento. Hay que decir tres cosas: lo primero que no hubo heridos, lo segundo que los sistemas antiincendios funcionaron perfectamente y luego que la gente que estaba el domingo trabajando comportó de una forma absolutamente excepcional", explicó a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Señala Rodríguez Coloma que la plantilla puso en práctica "esos programas de formación para enfrentarse a este tipo de situaciones que uno cree que a lo mejor no sirven de mucho", pero que han demostrado su eficacia. "Se ha demostrado que sirven porque las personas a las que les tocó hacerle frente reaccionaron con muchísima tranquilidad y sabiendo muy bien lo que tenían que hacer y gracias a eso se salvó la fábrica", añadió.

Explica Rodríguez Coloma que el fuego afectó a dos cámaras, con lo que tan solo se perdió el material almacenado, pero no se afectó a la producción. "Al día siguiente ya estábamos fabricando para reponer el stock o sea que, dentro de lo malo, no ha pasado nada. Lo principal es que no ha habido ninguna persona herida, que el sistema antiincendios que ha sido una eficacia absoluta y la gente, que mejor, imposible", zanjó el hijo del fundador de la fábrica, Francisco Rodríguez.

El fuego provocó mucha alarma en la zona por la enorme columna de humo, que se apreciaba desde todos los alrededores a la conocida fábrica de Anleo.