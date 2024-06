"En la España actual, nuestra única esperanza son los niños", dice en Castropol el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga

El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga se convirtió ayer en padrino de la lectura de los estudiantes de sexto de Primaria del colegio La Paloma. Y se mostró encantado con el encargo porque está convencido de que los son la esperanza de una sociedad mejor: «Hay que empezar por los niños, en la España actual nuestra única esperanza son los niños, a ver si ellos se interesan por otras cosas y cambiamos el país».

Arsuaga fue el invitado de honor del programa de clausura de «Padrinos y madrinas de la lectura», una iniciativa conjunta de la biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo y el colegio castropolense para estimular la lectura. Este programa cumple además su décimo aniversario. Preguntando por la razón de por qué deben leer los niños, Arsuaga contestó convencido de que solo deben leer si les gusta porque «en la vida no hay que hacer nada que no te guste». Sin embargo, añadió, el reto es lograr que descubran el «placer» de leer: «Si no lo hacen se están perdiendo un placer, hay que enseñarles que existe la posibilidad de ser feliz y disfrutar con la lectura».

Arsuaga, en el centro de la imagen, en el parque Vicente Loriente. / T. Cascudo

Arsuaga, que pronunció la conferencia «Cuando el mundo era niño» ante una abarrotada casa de cultura de Castropol, considera que hay que abrir ventanas a los más pequeños «y que vean futuras fuentes de placer en la vida, para que disfruten más, hay que conseguir que obtengan de la lectura satisfacción, que les haga más felices y vivir una vida mejor». Se mostró convencido de que a los niños les gusta soñar y que les cuenten cuentos e historias y eso fue lo que hizo en Castropol, hablar de cómo se contaban historias en la Prehistoria.

Lleno en la casa de cultura de Castropol. / T. Cascudo

Arsuaga, que fue presentado por la bibliotecaria Manuela Busto, explicó al público que lo primero que hizo al llegar al concejo fue «explorar el territorio como buen salvaje que soy» y lo que vio le pareció «interesante».

Por su parte, Busto confesó al público que contar con Arsuaga es "un placer, una oportunidad única y un sueño hecho realidad". En este sentido, agradeció las gestiones realizadas por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, para lograr que el paleoantropólogo visitara Castropol.