El comercio veigueño homenajea a Antonio Bouza, de 86 años: Esta es la historia del sastre lucense que llegó hace 32 años a Vegadeo

“Veiga Moda Hombre” es un comercio referencia en Vegadeo y su impulsor, Antonio Bouza Iravedra, verá reconocida su trayectoria profesional este viernes con el premio al Comerciante Decano. Bouza, natural de A Pontenova (Lugo) tiene 86 años y afronta con ilusión la distinción del sector, que se hace coincidir con la Feria de Muestras de Vegadeo: “Supongo que me encontraré un poco nervioso. Soy una persona un poco tímida, pero estaré rodeado de gente que me quiere. Igual me emociono, pero bueno, será un momento especial”.

Aprendió el oficio de sastre a los 16 años, en su pueblo natal. “En aquella sastrería donde aprendí estuve 6 años y el primer sueldo que cobré fueron 500 pesetas. Mi jefe, del que siempre tendré el mejor de los recuerdos, se portó muy bien conmigo y, tanto él como su mujer, me enseñaron mucho”, recuerda Bouza. Precisamente fueron sus jefes los que le dieron el empujón para emprender. Le dijeron que iban a mudarse de local y le ofrecieron hacerse cargo del antiguo y, tras consultar con sus padres, aceptó el reto.

“En aquella primera tienda estuvimos cuatro o cinco años, hasta que nos trasladamos a otro bajo cercano. Y en aquel, pues hasta que nos vinimos a Vegadeo hace ya 32 años”, explica. Al llegar a Vegadeo se hizo cargo de Sastrería Yanes y heredó parte de la clientela que ya tenía el negocio. Años después se mudó al bajo actual en la Avenida de Taramundi.

“Cuando vinimos a Vegadeo la zona era una maravilla, con mucha gente. Tengo un recuerdo especial de aquel Vegadeo, de la clientela y de todos los vecinos”, narra el veterano comerciante. Entonces, confiesa, “había clientes para todos y no estaba el comercio saturado con las grandes cadenas que existen ahora”. Con todo, está convencido de que una tienda especializada en marcas de calidad y atendida profesionalmente “nunca fracasará; siempre tendrá su público”. En este sentido, no duda en recomendar al pequeño comercio que se especialice y también que el comerciante se profesionalice para saber asesorar lo mejor posible al cliente.

Bouza ha cedido el testigo de su querido negocio a su hija y le gusta acompañarla siempre que puede. Es habitual verlo de paseo o tomando un café por la capital veigueña porque lo que no le gusta es “estar quieto”. El comerciante agradece que se hayan acordado de él para este reconocimiento cuyo objetivo es distinguir la trayectoria profesional de los asociados de Ascove que más tiempo lleven al frente de sus negocios y que son “un ejemplo por su dedicación y trabajo”. El acto de homenaje será en el auditorio a las ocho y media de la tarde.

Además, Ascove contará con un stand propio en la feria y colaborará con el Centro de Formación para el Consumo de Vegadeo en la organización de diferentes talleres.