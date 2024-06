Vegadeo se prepara para su 59.º Feria de Muestras: La tradicional Silvallana abre este jueves con nuevo horario (y muchas novedades)

La capital veigueña vivió ayer una frenética jornada de montaje y preparativos para que hoy todo esté a punto para recibir a los primeros visitantes de la quincuagésima novena edición de la Feria de Muestras de Vegadeo, la tradicional Silvallana. La cita comercial decana del Occidente llega este año con novedades como el cambio de horario, la nueva ubicación de la zona de artesanía o la apuesta por sorteos en vales de compra en los propios expositores. El recinto ferial abrirá hoy, con entrada gratuita, a las 15 horas y la inauguración será a las 16.30 horas.

La previsión meteorológica no es buena para el fin de semana pero, bromea el Alcalde, César Álvarez, «la lluvia forma parte de la feria, que no necesita sol para vivir». Los veigueños se toman la resignación el anuncio de lluvia en una cita que viven como uno de los principales eventos del año. Se estrena además horario de apertura, de once de la mañana (una hora después de lo habitual) a nueve de la noche (una hora antes que otros años).

Antonio Menéndez y Antonio Galán en el montaje de la carpa de artesanía. / T. Cascudo

El recinto ferial contará este año con 150 firmas comerciales que venderán los productos más variados, desde muebles a bicicletas (una novedad este año). Los puestos de artesanía salen del ferial y se colocarán en una carpa en la zona exterior. En total, se calcula que unos 250 expositores participarán en la Silvallana, que estará dedicada a las mujeres, «As Nías» (el vocablo «nía» del gallego-asturiano sirve para nombrar a la mujer).

Hay novedades también en la zona ganadería, apostando por el ganado local gracias a la implicación del sector veigueño. Diez ganaderías de la zona mostrarán 30 cabezas. Además, la feria caballar del domingo se traslada de la calle La Cal al propio recinto.

Las entradas costarán 3 euros al día (se puede sacar un pase de 5 euros para toda la feria) y, como novedad, cada ticket permite participar en el sorteo de 3.000 euros en vales de compra para gastar en los expositores. Cada día se sortearán 1.000 euros.

Labores de montaje en el recinto ferial, este miércoles. / T. Cascudo

El viernes será el día de los jubilados y los colegios, que podrán participar en las actividades especiales de esta edición como un simulador de Fórmula I que permitirá sentirse como un verdadero piloto. También hay otra actividad bautizada "Nía, deja tu huella en nuestro muro", que busca crear un cuadro dedicado a los referentes femeninos. Otro taller que se estrena este año es uno específico de bicicletas que enseñará a reparar un pinchazo. Tras el acto de homenaje al Comerciante Decano (a las 20.30 horas en el auditorio), tendrá lugar la primera vergena a cargo del grupo La Bamba y el DJ Pedro Bermúdez.

Montaje del recinto, ayer. / T. Cascudo

El sábado habrá un taller de costura ( a las 11 y a las 16.30 horas) y talleres, juegos y concursos para los más pequeños. También Caja Rural patrocina una escuela de deporte rural infantil, que estará seguida de una exhibición de deporte rural. A la una tendrá lugar un particular campeonato para ser el primero en clavar una punta con un martillo y, a la misma hora, tendrá lugar una taller de iniciación a la cata de vinos. A las 18 horas tendrá lugar un espectáculo ecuestre y, a las 19 horas, el colectivo A Veiga Rock presentará el cartel del festival de música que tendrá lugar el 3 de agosto y contará con bandas como "Catalina Grande Piñón Pequeño" o "Aneuma", entre otras formaciones. La verbena del sábado (a partir de las 23.30 horas) correrá a cargo de la Orquesta Chanel y el DJ Alejandro Martínez.

El programa del domingo cuenta con varias propuestas como la feria caballar que, por primera vez, se traslada de la calle La Cal al propio recinto. En las actividades matutinas destaca la exhibición de cocina a cargo del cocinero Elio Fernández, del restaurante Ferpel Gastronómico, que cuenta con Estrella Michelin. Habrá una sesión vermú organizada por A Veiga Rock en la zona de ocio, así como una cata de vermú. Por la tarde, tendrá lugar una exhibición de tiro de cuerda, un taller de coctelería y la duodécima edición del torneo de patefa de la feria (será a las 17.30 horas).