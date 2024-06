Este negocio de Cangas del Narcea se lleva el premio a la “Mejor Bodega Española 2024”

Bodegas La Verdea, incluida en la Denominación de Origen Protegida (DOP) vino de Cangas y ubicada en el pueblo cangués de Puenticiella, ha sido galardonada con el premio nacional “Mejor bodega Española 2024” que otorga la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (FECOES). Un premio que los bodegueros cangueses han recibido con mucha ilusión y que les da impulso para seguir trabajando en su proyecto, que comenzó con la primera vendimia certificada por la DOP en 2019.

“Llevamos cinco años con el proyecto y avanzamos mucho, ahora recibir este premio supone una gran satisfacción y nos da un impulso para seguir trabajando y luchando”, confiesa Luciano Gómez. Destaca la importancia del galardón pues “el ser elegido entre las más de 4.000 bodegas que hay en España es mucho para nosotros”.

La bodega nació produciendo unas 7.000 botellas de vino y ahora ya alcanza las 28.000, a pesar de ser un crecimiento considerable en cinco años, sigue siendo un proyecto pequeño comparado con el resto del sector a nivel nacional, por eso Gómez agradece que se hayan fijado en ellos. Cree que lo que valoró el jurado a la hora de decidirse fue “la apuesta que hacemos en esta zona por la viticultura heroica y que somos un proyecto pequeño, casi artesanos, aparte, por supuesto, del producto final que sacamos al mercado, hecho con variedades únicas que marcan la diferencia”, expone el viticultor y bodeguero.

A lo largo de estos años, sus vinos han recibido reconocimientos de forma individual, esta vez se trata de un galardón a todo el proyecto y Luciano Gómez confía en que “supondrá poner a la bodega y a la DOP vino de Cangas en el mapa y no solo de España, sino internacionalmente, porque las cofradías viajan fuera de España y nos promocionan, así que es un premio muy grande, estamos muy contentos”.

Mientras llegan los premios, las etapas en el viñedo avanzan y ahora en junio comienza una muy sensible, la floración, para la que los viticultores piden unas semanas de sol o al menos que no haya lluvias muy intensas. “De momento está yendo todo fenomenal, no hemos tenido grandes problemas, pero aún queda mucho para la vendimia, así que crucemos los dedos para que siga así y podamos tener una cosecha tan buena como el año pasado”, desea.

Además, este año La Verdea ha decidido abrir sus puertas al turismo, y desde Semana Santa muestra a los visitantes el pasado y el presente de la producción vinícola en el concejo con la recuperación de una antigua bodega y la visita a la moderna, una propuesta que sus promotores aseguran que está teniendo buena acogida, que se traduce en fines de semana al completo y alguna reserva durante la semana.