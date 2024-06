El kárate que une a Navia y Valdés: así fue la exhibición que mostró todo el potencial de este deporte en el Noroccidente

La exhibición duró poco más de una hora, se celebró este sábado en el polideportivo Pedro Llera Losada de Luarca y sirvió para escenificar la entrega de un club de kárate a un deporte "que es mucho más que eso" y que une a casi un centenar de menores, entre karatecas de Navia y Luarca.

El encuentro empezó puntual a las doce de la mañana con una pregunta de la presidenta del club, Eva Fernández, que se convirtió en lección: ¿Qué significa kárate?". "Manos limpias", contestó una karateca.

Quizás sesiones como la que se celebró en el polideportivo luarqués sirven para dejar atrás el desconocimiento y, con él, el estereotipo. No todao la sociedad tiene que saber qué es ni de dónde viene el kárate (nació en Okinawa), pero sí hay un ejercicio pedagógico que hacer con las artes marciales.

Eva Fernández quiso dejar claro desde el inicio de la sesión que el karate (esta vez sin tilde) "puede servir para defenderte en caso de que lo necesites", pero su función, su sentido y su para qué, va más allá. Se trabaja la concentración y el autocontrol. Se saluda al principio y al final de cada combate en señal de respeto. Se ofrecen valores tan importantes en las sociedades avanzadas: humildad y gentileza, entre otros .

"No llevamos armas y no tenemos malas intenciones", contó Fernández para dar contexto a esa primera idea de manos limpias. El público compuesto por familiares y personas cercanas a los karatecas se mostró atento y no dudó en aplaudir en cada oportunidad. El club demostró que solo con la repetición se adquiere la destreza y que, en esencia, una mente concentrada, es más capaz.

La jornada concluyó con un ejercicio (esta vez con 'armas' porque así lo requiere la modalidad) de los Subcampeones de España de la categoría Kobudo Bo Duo Senior, que no son otros que Eva Fernández y su hijo, y con una comida de convivencia.