Este es el plazo (y los requisitos) para presentar obras en el LV Certamen Nacional de Arte de Valdés, que ofrece dos premios: de 5.000 y de 3.000 euros

El Ayuntamiento de Valdés. acaba de convoca la LV edición del Certamen Nacional de Arte de Luarca que cuenta con dos premios: Ayuntamiento de Valdés, de 5.000 euros, y Fundación Caja Rural, de 3.000 euros.

El plazo de presentación de las creaciones se extiende hasta el uno de septiembre. Se puede hacer a través de la plataforma www.mundoarti.com y en el Registro Municipal. Se admiten obras de artistas residentes en España en cualquier soporte y técnica excepto instalaciones, acciones y happening "por motivos organizativos", según las bases. La pieza debe ser propiedad del autor, reciente y no premiada en otros concursos. En caso de las obras físicas, no deben medir más de 150 centímetros. Los vídeos no pueden excederse más de cinco minutos y para las esculturas también hay límites: no excederán los 100 centímetros de base, los 200 de altura ni los 50 kilos de peso. La inscripcion cuesta 1,5 euros y la propia plataforma pide los datos del autor, que debe proporcionar una foto en formato JPG de no más de 5 MG o un video en formato MP4 con un tamaño máximo de 25 MG.

Las obras premiadas, la mención de honor y las restantes 15 piezas que formen parten de la selección del jurado se expondrán en siete municipios asturianos.

«Este certamen supone, ya no sólo una ayuda a artistas de todo el territorio nacional, sino una aportación importante al patrimonio cultural del Ayuntamiento de Valdés», indica la concejala de Cultura, Clara García. En la actualidad, la Casa de las Artes y las Ciencias acoge una muestras de la sobras ganadoras de otros años.