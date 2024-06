Vegadeo, a por el paseo, el chollo y la novedad

«Siempre picas», dice Estrela Rey mostrando risueña su bolsa de la compra. Es una de las personas que visita cada año la Feria de Muestras de Vegadeo, una feria «con 59 años y con solera», como adjetiva esta vegueiña, que tiene un poco de todo: se puede comprar un vestido, una sartén, un colchón, un gran mueble para la salón, un libro o un tractor. Y estos son solo algunos de los productos o servicios que se ofrecen y se pueden adquirir en el recinto ferial de Vegadeo durante todo el fin de semana. Ayer por la mañana, el escenario no estaba tan lleno como les gustaría a los expositores, pero sí había muchas personas interesadas en conocer qué ofrece el comprador y en buscar el chollo.

En el caso de Estrela Rey el gasto no fue excesivo: tocino de bellota adobado, «algo que hasta ahora no había probado». Precisamente este interés por conocer qué hay en el mercado y no se encuentra en el comercio local es lo que moviliza a una parte de las visitas. José Luis Feito y Pedro García son de Villatresmil, en Tineo. «Queríamos dar una vuelta», explicaron. Echaron de menos más maquinaria agrícola, «porque en la feria de Tineo vemos mucha», justificaron.

En el edificio del recinto se encuentran las empresas que necesitan de protección en caso de mala meteorología. Fuera está aparcada la maquinaria agrícola y de campo. Hay también una carpa dedicada a alimentación y una segunda a artesanía. Destaca la tercera, que muestra ganado local. José Manuel García y Ángel Enterríos están detrás de esta propuesta sin ánimo de lucro que lo único que busca es que el visitante «conozca nuestras ganaderías». Por un módico precio, 100 euros por animal, los ganaderos trasladan a las reses, de carne y de leche. La carpa solo tiene una función: exhibir al ganado de 12 explotaciones de Vegadeo y mostrar cómo es el animal autóctono. En la carpa dedicada a alimentación, hay negocios de Castilla y León y Salamanca, entre otros puntos de España, que acuden a la cita desde hace décadas. Es el caso de David Martínez. Vende en la feria todo tipo de embutidos desde hace 20 años. «Aquí sé que tengo a un cliente fiel», advierte. También la gallega Rosmar Lozano presume de compradores fieles. Ella ofrece todo tipo de repostería, pan y empanadas. Promociona y vende sus productos en la Feria de Vegadeo desde hace 40 años.

Jario García pertenece a un sector diferente. Es el gerente de una empresa dedicada a maquinaria agrícola. «Esta es una compra más funcional que emocional», dice para justificar la escasa venta. «Lo importante es ver a tus clientes porque la feria siempre es un punto de encuentro», opina. Ofrece tractores por 250.000 euros y sabe que lo que se puede vender en esta cita comercial es solo maquinaria por valor de 1.000 euros. Otros empresarios no están tan satisfechos. Valentina Abelleira y Manuel González viajaron desdeVigo para vender desde colchones, aparatos de limpieza y de bienestar. Tambien menaje de cocina. Acuden a la feria de Muestras de Vegadeo «desde hace muchos años y vemos que está cambiando». «Nos gustaría que fuera más específica, no un mercado», apuntan. Manolo Linares y Celina Rey son también gallegos, «de Foz». Les gusta «pasar por la Feria de Vegadeo». «Al final, siempre compras algo», dice la Celina Rey. Su balance: «positivo; siempre hay chollos y buen ambiente».