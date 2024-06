A la cima del concurso más visto de la TPA desde el Suroccidente: hablan las "Axeitadas", las dos amigas que se llevaron el bote de El Picu

¿Te suenan estas caras? Ellas son Paula y Cova, tienen 41 años y son más conocidas como las "Axeitadas". Cada tarde, acompañan a miles de asturianos en sus casas mientras concursan en "El Picu", el concurso más visto de la Televisión del Principado de Asturias.

Anoche, 12 de junio, tras muchos meses de intentos, consiguieron al fin "subir el Picu" y llevarse el bote. Ha sido un momento muy emotivo para las concursantes y para la presentadora del programa, Ana Francisco, en el que no faltaron las risas y las lágrimas por ambas partes. La cifra asciende a 20.150 € de bote, a los que se suman 3.450 € de intentos de subida al Picu (el número de veces que han llegado a la fase final).

"Ha sido la culminación de un sueño. No creíamos que fuésemos a lograrlo", declaran las ganadoras a LA NUEVA ESPAÑA tras preguntarles por su victoria. Llevaban casi 70 intentos en la fase final del concurso y tenían una cierta sensación de estancamiento. "No nos lo creíamos", insisten una y ota vez.

Unas concursantes con mucho "xeitu"

Paula Alonso, de Cangas del Narcea, y Covadonga Valín, de Degaña, son compañeras de trabajo en Oviedo y amigas desde hace 5 años. De día, se dedican al mundo de los seguros; por las tardes, han aparecido durante meses en las pantallas de miles de asturianos. Hasta anoche, que consiguieron su objetivo de llevarse el bote.

"El nombre se le ocurrió a Cova el día antes de ir a concursar", dijo Paula. Proviene de la palabra asturiana "xeitu", que significa 'hacer las cosas con garbo, gracia o estilo'. Un nombre desde luego apropiado, ya que se han ganado la simpatía de una gran parte del público.

"Celebridades" a pequeña escala

La pareja de ganadoras afirma que las reconocen a menudo por la calle: "Es una pasada sentir ese cariño de la gente". Les piden fotos e incluso les hacen referencias a su paso por la televisión. "El otro día, desde un coche nos hicieron gestos en referencia al Picu", cuentan.

Sin embargo, como todo personaje público, han conseguido una pequeña cantidad de detractores que las acosa en las redes del propio programa. En una publicación, se han llegado a ver hasta 200 comentarios de espectadores que las acusan de hacer trampas y las insultan. "No tienen ni idea", declara Cova. "No saben que detrás de la pantalla hay personas con sus propias vidas y que sus comentarios pueden ser dañinos. Si acertamos, es porque hacemos trampa; si fallamos, porque no tenemos ni idea. Hay demasiado concursante de sofá", afirmó con contundencia.

Victoria en dos fases

Era la segunda vez que Paula y Cova se presentaban como concursantes del programa, ya que habían quedado eliminadas en 2023 por los "Belarminos", otro equipo que también logró hacerse con el bote. Durante los especiales navideños del programa, las concursantes tuvieron la ocasión de volver al programa mediante una "repesca". La ganaron y consiguieron una segunda oportunidad para llevarse el premio.

"La primera vez íbamos por probar, a lo loco. En realidad, queríamos que nos diesen uno de los regalos", han declarado al respecto. "Lloramos mucho cuando nos echaron", pero al tener unasegunda oportunidad, "fuimos a por todas", recuerdan. Declaran haber empezado a seguir la actualidad asturiana, nacional e internacional, ya que es habitual que las preguntas giren en torno a estos temas.

Un juego de método y estrategia

"La segunda vez empezamos a apuntar cosas sobre Asturias en nuestra libreta", que luego consultaban asiduamente para que las ayudase a contestar las preguntas sobre aspectos específicos de la geografía y cultura de nuestra región. "Trabajar de cara al público te hace leer a la gente. Nosotras vendemos seguros, estamos acostumbradas a ello", han comentado acerca de su estrategia, además de un reparto de tareas para las pruebas del concurso: "Paula es mejor con la música, a mí se me dan mejor los números", afirma Cova.

Destino: Jordania

Los espectadores habituales estarán familiarizados con la intención de las ganadoras de visitar Jordania con el dinero del premio, aunque, en sus propias palabras, "habrá que esperar a que la situación mejore un poco". Paula ha declarado además que quiere darle un "caprichín tecnológico" a su hija.

El fin de una etapa y, ¿el principio de otra?

Tras finalizar su paso por "El Picu", las asturianas han expuesto sus intenciones futuras en relación al mundo televisivo: "Queremos ir a 'Atrapa un Millón'". Dicen también no descartar atreverse con "Reacción en Cadena", aunque necesitan "una tercera pieza".