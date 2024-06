Desestimada la demanda que interpuso una cuidadora del colegio La Paloma, de Castropol, contra la AMPA

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio La Paloma, de Castropol, respira tranquila después de que la Audiencia Provincial desestimara el recurso de apelación interpuesto por una trabajadora de la empresa externa que se ocupa del servicio de transporte y comedor del centro castropolense. La empleada alegó la vulneración de su derecho al honor por el empleo de la aplicación TokApp para que las familias manifestasen incidencias en la atención a sus hijos durante los desplazamientos en autobús, así como en el tiempo de la comida.

Los hechos se remontan al año 2021 cuando accedió a la dirección de la AMPA un nuevo equipo. Desde el centro les manifestaron el problema reiterado con ciertas personas ligadas al servicio de comedor y transporte, pero también su incapacidad de poder actuar al no disponer de queja alguna por escrito. Esta situación hizo que la AMPA tomara cartas en el asunto y pidiera a las familias que remitieran por esta aplicación cualquier incidencia.

Las numerosas quejas remitidas fueron enviadas a la dirección del centro, que informó a la empresa gestora del servicio. La firma amonestó a una de las trabajadoras y no la llamó para incorporarse a su puesto en el curso siguiente, lo que generó una demanda por despido improcedente. Estos hechos, que son ajenos a la propia AMPA, motivaron que la empleada cursara una demanda contra el colectivo para proteger “su derecho al honor y a la propia imagen”. La demandante entendió que TokApp funcionaba como una red social y que los mensajes emitidos constituían “un acto de intromisión ilegítima en su derecho al honor, contribuyendo a su descrédito personal y profesional”, por lo que reclamó que se condenara a la AMPA a pagarle 2.500 euros de indemnización por daños morales. Consideraba la demandante que la “difusión” de los mensajes propició su despido.

Sin embargo, la AMPA se defendió explicando que TokApp no es una red social, sino una aplicación de comunicación que se usa en los centros educativos y donde la comunicación es unidireccional. Además, expusieron que los integrantes de la directiva firmaron un documento de confidencialidad para acceder a información sensible.

La titular del Juzgado de Instrucción de Castropol fue la primera en desestimar el caso, el pasado enero, al entender que las familias que remitieron mensajes de crítica a través de la aplicación “lo hicieron en ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en defensa del interés de los menores”. Tampoco aprecia “intención de intromisión ilegítima en el honor de la demandante o de su interés” y por tanto, no vio acreditada la vulneración del derecho al honor.

Con todo, la demandante presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que, el pasado 15 de mayo, desestimó el caso. “Está claro que no hubo difusión ni publicidad y que los hechos que la actora considera lesivos de su derecho al honor son ciertos ya que hubo coincidencia en el parecer de una pluralidad de padres. Hay que recordar que la evaluación de la competencia profesional no tiene por qué resultar atentatoria al derecho al honor siempre y cuando se realice en un ámbito relacionado con esa actividad y no se haga de manera injuriosa o injustamente descalificadora”, concluyó la Audiencia. “No cabe apreciar una conducta lesiva al derecho al honor, lo que conlleva al fracaso del recurso”, concluyó, cargando las costas del juicio a la demandante.

Desde la AMPA dejan claro que su intención en todo momento fue defender los intereses de las familias, denunciando la falta de formación de algunas trabajadoras del servicio de comedor y transporte y exigiendo medidas al respecto. Dejan claro que no tenían interés de menoscabar la reputación de la empleada, pero sí de buscar solución a una situación que afectaba a la atención de los niños.