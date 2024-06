La réplica del Alcalde de Cudillero al PP, partido en contra de las multas por tener fincas sin limpiar: "Critican lo que ellos aprobaron, qué nivel"

"No hay peor cosa que no cerciorarse a la hora de hablar de algo que te puede llegar hacer el ridículo a niveles extremos". Lo dice al alcalde de Cudillero, el socialista Carlos Valle, como respuesta al PP y después de que este último partido criticara la decisión del gobierno actual de advertir del riesgo de multas en caso de no limpiar las fincas privadas que lindan con caminos o espacios públicos.

"Resulta que el PP de Cudillero echa las manos a la cabeza cuando en 2016 (durante su mandato) emitió un bando sobre el deber de los propietarios de fincas a tenerlas en buen estado", dice el regidor en su perfil de una conocida red social.

El bando de 2016 que rescató el actual alcalde. / R. A. S.

Valle recuerda a la oposición que las cuantías de sanción de esta ordenanza "fueron estipuladas por ellos mismos cuando modificaron la ordenanza de convivencia ciudadana". "Qué nivel…", ironiza el regidor.

El PP, por su parte, lamentó la situación de muchas zonas públicas verdes y criticó al gobierno su tono y su imposición a la ciudadanía cuando el gobierno municipal "no está en condiciones de exigir a nadie que limpie su parcela cuando él no está limpiando el municipio cómo debería".