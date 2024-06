"Es un problema para el sector turístico", dicen las asociaciones del cierre de dos playas de Luarca y del paseo hasta el 18 de julio

El cierre de las playas primera y segunda de Luarca hasta al menos el 18 de julio por las obras de contención de argayos no deja indiferente a las asociaciones de turismo de Valdés que observan con preocupación este inédito y nuevo escenario. El presidente de la asociación de Turismo Luarca-Valdés, Evelio Sánchez, indica que el sector hostelero tiene una sola gran campaña "que son dos meses, julio y agosto, y cuantas más facilidades haya para aparcar, más gente se queda en el pueblo", señala. Sánchez cree que es prioritaria la seguridad, pero también advierte de las posibles consecuencias de este insólita situación. "Es cierto que el mes fuerte es agosto y ya sería un éxito que se pueda acceder en agosto, pero es obvio que nos repercute", añade.

El aparcamiento de las playas de Luarca cuenta con más de doscientes plazas. No solo no se dispondrá de este espacio para estacionamiento, tampoco la villa ofrecerá como servicio la playa. Desde el gobierno local sostienen que hay acceso alternativo a la playa tercera de Luarca, si bien esta alternativa conlleva recurrir a sendas de San Martín y El Chano. Lo que temen los profesionales del sector turístico es el atasco de coches y, con él, la huída de turistas. De hecho, Evelio Sánchez confirma que una de las pregunta estrella de los turistas es si hay o no aparcamiento.

Por su parte, el presidente de la asociación que reúne a los complejos turísticos de la zona rural de Valdés, Avatur, Luis Suárez, también opina que la realidad no ayuda al sector. "Aunque el turismo rural no es de la playa de lo que más se nutre, esta es un arecurso más", señala. "Es un problema para los usuarios, para las visitas de los jardines de la Fonte Baxa y para el aparcamiento en la villa", sostiene.

En el plano político, también hay respuesta y opiniones. La presidente del PP de Valdés, María Bueno, informa de que en los últimos plenos su partido preguntó por el estado y avance de la obra y la apertura de las playas. "El alcalde de Valdés nos respondió que la obra finalizaría el 30 de junio en todas las ocasiones cuando, según estaba a la vista, estaba claro que ese plazo no se cumpliría", dice. Desde el PP aportan otras soluciones que no ha tenido en cuenta de momento el Ministerio: "Nosotros consideramos que la colocación de 'viseras' sería la manera de asegurar los desprendimientos no provoquen daños". "No obstante, esperamos que la actuación sea definitiva y se ponga fin al peligro que conllevan estos desprendimientos", señala Bueno.

Este diario intentó, sin éxito, conocer el avance y la situación de la obra a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, sí confirmó a este periódico que no hay retraso en las tareas de contención de argayos tal y como estaban previstas, se trata más bien de una ampliación de presupuesto y de los objetivos. "La complejidad de los trabajos provoca este cambio de fecha, algo que entendemos y agradecemos el extraordinario compromiso del Ministerio con Valdés", sostiene el regidor. El gobierno local intentará señalizar el aparcamiento de La Capitana y otros de las afueras para evitar atascos en el centro.